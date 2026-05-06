Ιράν: Διαψεύδει συμφωνία με τις ΗΠΑ για μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός χώρας

Η Τεχεράνη διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία έχει συμφωνήσει να μεταφέρει εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της επικράτειάς της, με το πρακτορείο Defa Press, που πρόσκειται στον ιρανικό στρατό, να επικαλείται ανώτερους Ιρανούς διπλωματικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι «οριστικά και αμετάκλητα» εκτός συζήτησης. Το μέσο διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες σε υπόμνημα 14 σημείων με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά από δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές φαίνεται να πλησιάζουν σε μια πιθανή συμφωνία.

Το Reuters επίσης μετέδωσε ότι πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για μνημόνιο μίας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι «αξιολογούν» την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη τίποτα, όμως οι πηγές αναφέρουν ότι αυτή είναι η πιο στενή προσέγγιση σε συμφωνία από την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

Δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού

Συμφωνία των ΗΠΑ για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια

Άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενό του Ορμούζ

Πολλοί από τους όρους του μνημονίου, αναφέρει το Axios, θα εξαρτηθούν από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου ή μιας παρατεταμένης αβεβαιότητας, όπου οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει αλλά δεν υπάρχει οριστική λύση.

