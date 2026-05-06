Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε την Τετάρτη απέναντι σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ενδέχεται να πλησιάζει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς αν βρίσκεται στον ορίζοντα ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, που θα απαιτούσε και δημοσιογραφική παρουσία στην περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε στη New York Post: «Δεν το νομίζω».

«Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη», πρόσθεσε. «Όχι, είναι υπερβολικά πρόωρο».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Τραμπ είχε εξαπολύσει νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης, στον απόηχο αναφορών περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, τροφοδοτώντας τα σενάρια ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης ενδέχεται να πλησιάζει. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μετά την ανακοίνωσή του χθες ότι η επιχείρηση «Επιχείρηση Ελευθερία» ανεστάλη προσωρινά, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη υπόθεση, τότε η ήδη θρυλική “Επική Οργήy” θα λάβει τέλος και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει το άνοιγμα του Στενούτου Ορμούζ για όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και σφοδροί από πριν».



Νέες πιέσεις στην Τεχεράνη για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ ασκεί δημοσίως και το Πεκίνο, ο οποίος αποτελεί στρατηγικός εταίρος της.

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη, μετά τη συνάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, ότι «ευελπιστεί ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις για ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ».

Στη σκιά της απόφασης του προέδρου Τραμπ να διακόψει την Επιχείρηση Ελευθερία, το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι το Πεκίνο πιστεύει ότι η πλήρης παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι «άκρως επείγουσα» και εκφράζει την ελπίδα ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

«Το Πεκίνο είναι ένας αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος της Τεχεράνης», επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του της Τετάρτης.

