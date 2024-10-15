Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει προειδοποιήσει ότι το Ισραήλ «σφραγίζει» τη Βόρεια Γάζα» και μπορεί να πραγματοποιεί «μεγάλη αναγκαστική μεταφορά του άμαχου πληθυσμού», η οποία είπε ότι θα ισοδυναμούσε με έγκλημα πολέμου, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο ισραηλινός στρατός, για περισσότερο από μια εβδομάδα, πραγματοποιεί μεγάλη στρατιωτική επίθεση στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Διέταξε όλους τους αμάχους βόρεια της πόλης της Γάζας να φύγουν και έχει εμποδίσει την είσοδο όλων των τροφίμων στη βόρεια Γάζα από τις αρχές του μήνα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα οδοφράγματα του Ισραήλ ουσιαστικά κλείνουν τη βόρεια Γάζα και ότι ο ισραηλινός στρατός φέρεται να πυροβόλησε αμάχους που προσπαθούσαν να διαφύγουν, όπως ανέφερε το CNN και άλλοι.

«Στη σκιά της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών σε όλη τη Μέση Ανατολή, ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να αποκόπτει εντελώς τη Βόρεια Γάζα από την υπόλοιπη Λωρίδα της Γάζας και να διεξάγει εχθροπραξίες με απόλυτη αδιαφορία για τη ζωή και την ασφάλεια των Παλαιστινίων αμάχων».

Σύμφωνα με το CNN, η επιχείρηση του Ισραήλ στη βόρεια Γάζα έχει εντυπωσιακή ομοιότητα με μια πρόταση «παραδοθείτε ή λιμοκτονήστε» που έγινε τον περασμένο μήνα από τον απόστρατο Ισραηλινό στρατηγό Giora Eiland. Γνωστό ως «Σχέδιο του Στρατηγού», που πρότεινε στον στρατό να διατάξει όλους τους αμάχους να φύγουν από τη βόρεια Γάζα και στη συνέχεια να πολιορκήσει όσους μαχητές της Χαμάς άφησαν πίσω.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ δεν έχει υιοθετήσει πλήρως την πρόταση του Eiland. Όμως ο Eiland είπε στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι ενώ υπήρχαν διαφορές στο τι έκανε ο στρατός στη βόρεια Γάζα, η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει μια εκδοχή του σχεδίου του.

«Υπάρχει μια σειρά από σχέδια που το Ισραήλ έχει εξετάσει και εφαρμόζει ως μέρος της συνολικής στρατηγικής για τη Γάζα», δήλωσε στο CNN ένας Ισραηλινός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα.

Ο στρατός είπε στο CNN ότι «η εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από τις περιοχές μάχης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας πραγματοποιείται προκειμένου να προστατευθεί ο μη εμπλεκόμενος πληθυσμός». Ο στρατός ανέφερε ότι έχει δεσμευτεί να τηρεί το διεθνές δίκαιο.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ είπε ότι «ο διαχωρισμός της Βόρειας Γάζας εγείρει περαιτέρω ανησυχίες ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να επιτρέψει στους αμάχους να επιστρέψουν στα σπίτια τους και οι επανειλημμένες εκκλήσεις προς όλους τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τη βόρεια Γάζα εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για μεγάλης κλίμακας αναγκαστική μεταφορά του άμαχου πληθυσμού».

«Η βίαιη μεταφορά του πληθυσμού της Βόρειας Γάζας θα ισοδυναμούσε με έγκλημα πολέμου και μπορεί να ισοδυναμεί με άλλα εγκλήματα θηριωδίας», πρόσθεσε.

Μετά από ένα χρόνο εντολών εκκένωσης που ακολουθήθηκαν επανειλημμένα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς των κηρυγμένων «ανθρωπιστικών ζωνών», πολλοί άμαχοι στη βόρεια Γάζα αρνούνται να συμμορφωθούν με την τελευταία απαίτηση του Ισραήλ να μετακινηθούν. «Όποιος θέλει να φύγει από τα βόρεια της Γάζας θέλει θάνατο», είπε ο Μοχάμεντ Ιμπραήμ, κάτοικος της Τζαμπάλγια τηλεφωνικά στο CNN την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

