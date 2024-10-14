Γάζα: Τουλάχιστον 10 νεκροί, δεκάδες τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στη Τζαμπάλια

Παλαιστίνιοι γιατροί ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σε κέντρο διανομής τροφίμων στη Τζαμπάλια της βόρειας Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί εδώ και εννέα ημέρες μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εισβολή στη βόρεια Γάζα, όπου βρίσκεται ο καταυλισμός της Τζαμπάλια.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευε μαχητές που κρύβονταν ανάμεσα σε αμάχους, χωρίς να προσκομίσει στοιχεία.
Το Νοσοκομείο Μαρτύρων Αλ Ακσά στην κεντρική πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ νοσήλευε ήδη τραυματίες από μια προηγούμενη επίθεση σε σχολείο στο κοντινό Νουσεϊράτ που σκότωσε τουλάχιστον 23 άτομα.
