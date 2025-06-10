Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), του οργανισμού του ΟΗΕ για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, τα ποσοστά γεννήσεων έχουν μειωθεί παγκοσμίως.

Το UNFPA διεξήγαγε έρευνα σε 14.000 άτομα σε 14 χώρες σχετικά με τις προθέσεις τους να δημιουργήσουν οικογένεια. Ένας στους πέντε δήλωσε ότι δεν έχει αποκτήσει ή αναμένει ότι δεν θα αποκτήσει τον επιθυμητό αριθμό παιδιών, αναφέροντας ως μερικούς από τους λόγους το απαγορευτικό κόστος της ανατροφής και την έλλειψη κατάλληλου συντρόφου.

Οι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα - Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ιταλία, Ουγγαρία, Γερμανία, Σουηδία, Βραζιλία, Μεξικό, ΗΠΑ, Ινδία, Ινδονησία, Μαρόκο, Νότια Αφρική και Νιγηρία - αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Πρόκειται για ένα μείγμα χωρών χαμηλού, μεσαίου και υψηλού εισοδήματος και χωρών με χαμηλά και υψηλά ποσοστά γεννήσεων, σημειώνει το BBC.

«Ο κόσμος έχει αρχίσει να υφίσταται μια άνευ προηγουμένου μείωση των γεννήσεων», επισημαίνει η Δρ Ναταλία Κανέμ, επικεφαλής του UNFPA.

Οι κυριότεροι λόγοι για την μείωση των γεννήσεων

Οι περισσότεροι άνθρωποι που συμμετείχαν στην έρευνα επιθυμούν δύο ή περισσότερα παιδιά. Τα ποσοστά μειώνονται όμως σε σε μεγάλο βαθμό επειδή πολλοί αισθάνονται ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν τις οικογένειες που επιθυμούν.

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό (31%) των ατόμων άνω των 50 που δήλωσαν ότι έχουν λιγότερα παιδιά από όσα επιθυμούν.

Η έρευνα όμως είναι περιορισμένη ως προς το πεδίο εφαρμογής της. Όταν πρόκειται για ηλικιακές ομάδες εντός των χωρών, για παράδειγμα, τα μεγέθη του δείγματος είναι πολύ μικρά για να εξαχθούν συμπεράσματα.

Ωστόσο, ορισμένα ευρήματα είναι σαφή.

Συνολικά, το 39% των ανθρώπων δήλωσε ότι οι οικονομικές δυσκολίες τους εμπόδιζαν να αποκτήσουν παιδί.

Το υψηλότερο ποσοστό το συναντάμε στην Νότια Κορέα (58%), ενώ το χαμηλότερο στη Σουηδία (19%).

Συνολικά, μόνο το 12% των ατόμων ανέφεραν την υπογονιμότητα - ή τη δυσκολία σύλληψης - ως λόγο που δεν απέκτησαν τον αριθμό παιδιών που επιθυμούσαν. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη (19%), οι ΗΠΑ (16%), η Νότια Αφρική (15%), η Νιγηρία (14%) και η Ινδία (13%).

Το UNFPA διαπίστωσε ότι ένα ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο από το οικονομικό για την απόκτηση παιδιών, ήταν η έλλειψη χρόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.