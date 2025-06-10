Προς απέλαση οι ακτιβιστές του ιστιοφόρου Madleen - Οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

Οι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που επέβαιναν στο ιστιοφόρο Madleen, το οποίο προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, οδηγήθηκαν τις πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, στο Τελ Αβίβ από όπου θα απελαθούν στις επόμενες ώρες στις χώρες τους, αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Όσοι αρνούνται να υπογράψουν έγγραφα απέλασης και να εγκαταλείψουν το Ισραήλ θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστικής αρχής, σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, για να εγκριθεί η απέλασή τους», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας πως οι ακτιβιστές συνάντησαν στο αεροδρόμιο πρόξενους από τις χώρες καταγωγής τους.

Υπενθυμίζεται πως χτες, Δευτέρα, οι Ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Madleen που είχε ναυλώσει ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition / FFC) και κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Συνέλαβαν το πλήρωμά του, που αποτελούνταν από 12 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και της γαλλίδας ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν.

Το πλοίο, υπό βρετανική σημαία, απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου με στόχο να παραδώσει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και η σύλληψη των ακτιβιστών έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Πηγή: skai.gr

