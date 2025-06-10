Το Ισραήλ βομβαρδίζει το λιμάνι Χοντάιντα της Υεμένης

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα ανταρτών Χούθι της Υεμένης, μεταδίδει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξάγουν πλήγματα εναντίον του λιμανιού στη Χοντάιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η πληροφορία αυτή μεταδίδεται μερικές ώρες μετά την προειδοποίηση που απηύθυνε μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τους λιμένες Ρας Ίσα, Χοντάιντα και Σαλίφ.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο για τα πλήγματα από ισραηλινής πλευράς μέχρι στιγμής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

