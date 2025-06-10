ΗΠΑ: Δικαστής απορρίπτει την αγωγή του Μπαλντόνι κατά της Μπλέικ Λάιβλι

Δικαστική ήττα για τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Ένας δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε την, ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, μήνυση του ηθοποιού και σκηνοθέτη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συμπρωταγωνίστριάς του, Μπλέικ Λάιβλι.

Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν στην ταινία It Ends with Us του 2024, και «πρωταγωνιστούν» σε δικαστική διαμάχη με αρκετά επεισόδια εδώ και αρκετούς μήνες, με μια νέα δίκη να έχει οριστεί για τον επόμενο χρόνο.

Ο δικαστής απέρριψε τη Δευτέρα την ανταγωγή του Μπαλντόνι, η οποία κατήγγειλε εκβιασμό, συκοφαντική δυσφήμιση και άλλους ισχυρισμούς.

Ο Μπαλντόνι κατέθεσε τη μήνυση αφότου η Λάιβλι υπέβαλε πέρυσι δική της μήνυση εναντίον του πρώην συμπρωταγωνιστή της, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση και ξεκινώντας μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της. Η ηθοποιός κατέθεσε μήνυση κατά των Wayfarer Studios του Μπαλντόνι τον Δεκέμβριο του 2024, υποστηρίζοντας ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά στα γυρίσματα και ότι ο 41χρονος της επιτέθηκε για την κατάθεση των καταγγελιών.

Η Λάιβλι μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες των ισχυρισμών της σε άρθρο των New York Times που δημοσιεύθηκε πριν από τη μήνυση.

Στη συνέχεια, ο Μπαλντόνι κατέθεσε μηνύσεις για δυσφήμιση εναντίον της Λάιβλι, του συζύγου της αστέρα του Χόλιγουντ Ράιαν Ρέινολντ, και του υπεύθυνου δημοσίων σχέσεών τους, ισχυριζόμενος ότι με τις κατηγορίες τους στόχευαν να καταστρέψουν την καριέρα και τη φήμη του, ενώ μήνυσε και τους New York Times.

Η αγωγή του Μπαλντόνι επικεντρώθηκε σε δύο ισχυρισμούς: ότι η Lively «έκλεψε την ταινία» από αυτόν και την εταιρεία του Wayfarer απειλώντας να μην την προωθήσει, και ότι αυτή και άλλοι προώθησαν μια ψευδή αφήγηση ότι ο 41χρονος την κακοποίησε σεξουαλικά και ξεκίνησε μια εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της.

Ωστόσο, ο Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής του δεν τεκμηρίωσαν επαρκώς τους ισχυρισμούς τους σύμφωνα πάντα με τον δικαστή.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι δικηγόροι της Λάιβλι χαρακτήρισαν την δικαστική απόφαση ως «μια ολοκληρωτική νίκη και μια πλήρη δικαίωση για την Λάιβλι.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram της, η Λάιβλι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ενώ η μήνυση εναντίον μου απορρίφθηκε, τόσοι πολλοί δεν έχουν τους πόρους για να αντισταθούν», προσθέτοντας ότι ήταν «πιο αποφασισμένη από ποτέ να συνεχίσει να υποστηρίζει το δικαίωμα κάθε γυναίκας να έχει φωνή για την προστασία του εαυτού της».

Το It Ends With Us είναι μια διασκευή του best-seller μυθιστορήματος της Κόλιν Χούβερ, στο οποίο η 37χρονη υποδύεται τον βασικό χαρακτήρα, μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε αντιμετωπίζοντας ενδοοικογενειακή βία, ενώ αντιμετωπίζει τα ίδια δεινά χρόνια αργότερα.

Πηγή: skai.gr

