Η κυβέρνηση Τραμπ οριστικοποιεί την ανάκληση του καθεστώτος προστασίας από απέλαση 520.000 Αϊτινών

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την αμετάκλητη ανάκληση του προσωρινού καθεστώτος προστασίας που είχε χορηγηθεί επί των ημερών του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν σε περίπου 520.000 Αϊτινούς στις ΗΠΑ, οι οποίοι κατά συνέπεια θα μπορούν να απελαθούν από τον Σεπτέμβριο.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, οι συνθήκες στη χώρα έχουν βελτιωθεί επαρκώς ώστε οι Αϊτινοί να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με ασφάλεια», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών της.

Ταυτόχρονα ωστόσο, η αμερικανική διπλωματία συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να «μην ταξιδεύουν» στην Αϊτή εξαιτίας του κινδύνου «απαγωγής», της «εγκληματικότητας», των «πολιτικών ταραχών» και της «έλλειψης υπηρεσιών υγείας».

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή οι απελάσεις σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ.

Η κυβέρνησή του ανακάλεσε έτσι οριστικά το «προσωρινό καθεστώς προστασίας» (TPS) που είχε χορηγηθεί σε 530.000 υπηκόους Αϊτής, όπως έχει πράξει ήδη για περίπου 350.000 υπηκόους Βενεζουέλας και περίπου 11.000 υπηκόους Αφγανιστάν.

Το TPS, που προστατεύει τους δικαιούχους από την απέλαση και τους δίνει δικαίωμα να εργάζονται στις ΗΠΑ, χορηγείται προσωρινά σε μετανάστες η ασφάλεια των οποίων κρίνεται πως απειλείται στις πατρίδες τους, εξαιτίας ένοπλων συρράξεων, φυσικών καταστροφών ή άλλων «εξαιρετικών» περιστάσεων.

Τον Φεβρουάριο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας είχε ήδη ανακοινώσει πως ακυρώνει την παράταση για 18 μήνες του TPS για τους υπηκόους Αϊτής, που θα ίσχυε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026. Κατά συνέπεια, η ισχύς του προσωρινού καθεστώτος προστασίας εκπνέει την 3η Αυγούστου.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του χθες την ημερομηνία αυτή οριστικής λήξης του TPS για τους Αϊτινούς, προσθέτοντας πως η απόφαση «θα τεθεί σε ισχύ τη 2η Σεπτεμβρίου».

«Το να επιτρέπεται σε αϊτινούς πολίτες να μένουν προσωρινά στις ΗΠΑ είναι ενάντιο στο εθνικό συμφέρον», πρόσθεσε η Κρίστι Νόεμ, χωρίς καμιά άλλη εξήγηση.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, έχει γονατίσει εξαιτίας της βίας του οργανωμένου εγκλήματος: συμμορίες, κάποιες από τις οποίες έχουν συμμαχήσει, ελέγχουν σχεδόν όλη την πρωτεύουσα και κατηγορούνται για σωρεία εγκλημάτων — φόνων, βιασμών, λεηλασιών, εκβιάσεων, απαγωγών για λύτρα...

Με φόντο τη χρονίζουσα πολιτική αστάθεια στο κράτος της Καραϊβικής, αριθμός-ρεκόρ σχεδόν 1,3 εκατομμυρίου ανθρώπων έχει υποστεί εξαναγκαστικό εκτοπισμό στη χώρα που λυμαίνονται οι συμμορίες, ανέφερε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών την 11η Ιουνίου.

Τουλάχιστον 2.680 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του κύματος βίας συμμοριών στην Αϊτή από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο, επίσης κατά αριθμούς του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.