Τουρκία και Λιβύη υπέγραψαν νέα συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων του λιβυκού στρατού.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η Άγκυρα θα εκπαιδεύει, θα εξοπλίζει και θα συνεργάζεται με τις ένοπλες δυνάμεις της Λιβύης.

Η συμφωνία υπεγράφη χτες, Πέμπτη από τον υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας της Λιβύης, ταξίαρχο Αμπντουσαλάμ Ζουμπί, και τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ στην Άγκυρα.

Κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, ο ταξίαρχος Ζουμπί χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «στρατηγικό ορόσημο» στην προσπάθεια της Λιβύης να μεταρρυθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να ενισχύσει τον επαγγελματισμό τους, σύμφωνα με το libyareview.

Παράλληλα, εξήρε τη μακρόχρονη αμυντική συνεργασία με την Τουρκία και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτή η συνεργασία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη χώρα.

Από την πλευρά της η Τουρκία επανέλαβε τη δέσμευσή της να στηρίξει τον αμυντικό τομέα της Λιβύης, προσφέροντας εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες μορφές στρατιωτικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το λιβυκό δίκτυο, Τούρκοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι η συνεργασία στοχεύει όχι μόνο στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Λιβύης, αλλά και στη συνολική σταθερότητα της περιοχής.

