Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις, δημοσιοποίησε χθες Σάββατο την αξιολόγηση του γιατρού της, ο οποίος πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας της και ότι είναι ικανή να εκπληρώσει τα καθήκοντά της στον Λευκό Οίκο, επιχειρώντας μια αντιπαραβολή με τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της, τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην αξιολόγηση που κοινοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, ο δρ Τζόσουα Σίμονς αναφέρει ότι οι πιο πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις της Χάρις, τον Απρίλιο, ήταν απολύτως φυσιολογικές χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο. Ο γιατρός της αντιπροέδρου επισημαίνει ότι η Κάμαλα Χάρις είναι δραστήρια στην καθημερινότητά της και ακολουθεί μια «πολύ υγιεινή διατροφή» παρά το βαρύ πρόγραμμά της, εκδηλώνει εποχικές αλλεργίες και σποραδικά εξανθήματα, δεν καπνίζει και καταναλώνει αλκοόλ με μέτρο.

«Διαθέτει τις σωματικές και νοητικές αντοχές που απαιτούνται ώστε να εκτελεί με επιτυχία τα καθήκοντα της προεδρίας», συμπληρώνει ο δρ. Σίμονς.

Η 59χρονη Χάρις αναμετράται με τον 78χρονο Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του επόμενου μήνα. Δημοσιοποίησε τον ιατρικό της φάκελο το Σάββατο, σε μια προσπάθεια να επιστήσει την προσοχή των ψηφοφόρων στην άρνηση του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου να πράξει το ίδιο, σύμφωνα με συνεργάτη της.

Η Χάρις είπε ότι η απροθυμία του Τραμπ να δημοσιοποιήσει λεπτομερώς δικές του ιατρικές εξετάσεις καταδεικνύει έλλειψη διαφάνειας. «Θεωρώ ότι είναι προφανές πως το επιτελείο του, τουλάχιστον, δεν θέλει ο αμερικανικός λαός να γνωρίζει τα πάντα για το ποιος είναι», σχολίασε η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή της για τη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Τραμπ είχε δημοσιοποιήσει οικειοθελώς ενημερώσεις από τον προσωπικό του γιατρό, καθώς και λεπτομερείς εκθέσεις του γιατρού Ρόνι Τζάκσον, ο οποίος τον φρόντισε μετά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Στίβεν Τσουνγκ, ο διευθυντής επικοινωνίας της προεκλογικής εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα. «Όλες τεκμηριώνουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι άριστη» ώστε να κυβερνήσει, συμπληρώνει ο Τσουνγκ.

Το επιτελείο της Χάρις έδειξε πως ήθελε να επισημάνει την προχωρημένη ηλικία του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου από τότε που έγινε ο γηραιότερος υποψήφιος σε προεδρικές εκλογές στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, αποσύρθηκε από την εκλογική κούρσα ύστερα από την απογοητευτική εμφάνισή του σε τηλεμαχία με τον Τραμπ.

Ενόψει μιας αμφίρροπης εκλογικής αναμέτρησης, το επιτελείο της Χάρις πιστεύει ότι η ανάδειξη του ηλικιακού πλεονεκτήματος και της πνευματικής οξυδέρκειας της Δημοκρατικής υποψήφιας έναντι του Τραμπ, σε συνδυασμό με την έλλειψη διαφάνειας που καταλογίζει στον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, θα βοηθήσει στην προσπάθεια να πειστούν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι ότι είναι η πιο κατάλληλη για τον προεδρικό θώκο.

Ένας γιατρός του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει το 2018 ότι ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν γενικά σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά έπρεπε να χάσει βάρος και να αρχίσει να γυμνάζεται σε καθημερινή βάση.

Ο δρ Σίμονς ανέφερε επίσης ότι οι αλλεργίες της Χάρις είχαν αντιμετωπιστεί καταλλήλως με φαρμακευτική αγωγή. Κνίδωση ή εξανθήματα ήταν «σποραδικά και παροδικά, χωρίς να φαίνεται ότι προκλήθηκαν από συγκεκριμένη ευπάθεια, ούτε σχετίζονταν με άλλα συμπτώματα» και αντιμετωπίστηκαν καλώς με αντιισταμινική θεραπεία, ανέφερε.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Χάρις υποβάλλεται σε ανοσοθεραπεία στα αλλεργιογόνα, βελτιώνοντας δραστικά τα συμπτώματα αλλεργίας και κνίδωσης, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή πέραν κάποιου ρινικού σπρέι περιστασιακά, σημειώνει ο γιατρός Τζόσουα Σίμονς.

Η Κάμαλα Χάρις φοράει φακούς επαφής. Από το οικογενειακό ιστορικό της ξεχωρίζει ο καρκίνος του παχέος εντέρου που εμφάνισε η μητέρα της. Δεν παραλείπει να υποβάλλεται σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, όπως η κολονοσκόπηση και οι ετήσιες μαστογραφίες, επισημαίνει ο γιατρός της αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.