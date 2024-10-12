Υπό τον κλοιό ισχυρής αστυνομικής δύναμης πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των γυναικοκτονιών στην Τουρκία, η συχνότητα των οποίων σημειώνει το τελευταίο διάστημα αλματώδη αύξηση.

Ανάλογη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην 'Αγκυρα, όπου η Αστυνομία δεν επέτρεψε στους διαδηλωτές να συγκροτήσουν πορεία, ενώ επεισόδια σημειώθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου της τουρκικής πρωτεύουσας.

Στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκηδόνα, στην ασιατική πλευρά της πόλης της Κωνσταντινούπολης, έπειτα από έκκληση της Ομοσπονδίας Νέων Φεμινιστριών και άλλων γυναικείων οργανώσεων, η συμμετοχή ήταν μαζική. Κεντρικά συνθήματα ήταν «Τέλος στους δολοφόνους, τους βιαστές, την ατιμωρησία και τον εκφοβισμό», «Δικαιώμα, Δίκαιο, Δικαιοσύνη» και «Γυναίκες, ζωή, ελευθερία».

Μικρότερη σε όγκο συγκέντρωση έλαβε χώρα και στο Πέρα, στο τέλος της κεντρικής Μεγάλης Οδού (Ιστικλάλ), στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, όπου οι συγκεντρωμένοι, κυρίως φοιτητές και γυναίκες, κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, όπως «δεν περπατάς ποτέ μόνη», «γυναίκες, ζωή, ελευθερία», «δεν θέλουμε να πεθαίνουμε στους δρόμους», «οι άντρες σκοτώνουν, το κράτος προστατεύει», «οι δολοφόνοι θα λογοδοτήσουν στους φοιτητές» κ.λπ. Πολύ ισχυρή ήταν η παρουσία της Αστυνομίας, η οποία σχημάτισε κλοιό γύρω από το συγκεντρωμένο πλήθος από άνδρες των μονάδων καταστολής και κάγκελα.

Στην 'Αγκυρα οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Τσάνκαγια, έπειτα από έκκληση της Ομοσπονδίας Νέων Φεμινιστριών, όπου ακούστηκαν παρόμοια συνθήματα. Η Αστυνομία αρχικά ζήτησε από το συγκεντρωμένο πλήθος να διαλυθεί, επειδή δεν είχε λάβει την άδεια των αρχών για τη συγκέντρωση, ωστόσο δεν επενέβη για να τη διαλύσει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ακολουθούσε πορεία.

Επεισοδιακή ήταν πάντως η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου της 'Αγκυρας, όπου ομάδα γυναικών δικηγόρων κουρδικής καταγωγής ύψωσε πανό στην κουρδική γλώσσα που έγραφε «γυναίκες, ζωή, ελευθερία». Αντέδρασε η αποκαλούμενη «Ομάδα Εθνικιστών Τούρκων Δικηγόρων» φωνάζοντας «έξω οι τρομοκράτες από τον δικηγορικό σύλλογο» και ακολούθησαν επεισόδια, στη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε ένα μέλος του συλλόγου.

Μια σειρά φρικτών γυναικοκτονιών τους τελευταίους μήνες συγκλόνισε και προκάλεσε οργή σε ολόκληρη την Τουρκία, αναγκάζοντας τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δεσμευτεί για σκληρότερες ποινές στους ενόχους και να σταματήσει τις πρόωρες αποφυλακίσεις.

Ωστόσο γυναικείες οργανώσεις και προοδευτικοί πολίτες θεωρούν ότι ασφάλεια των γυναικών δεν αποτελεί πολιτική προτεραιότητα του ισλαμιστικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).

Η κυβέρνηση απέσυρε το 2021 την υπογραφή της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών, με το πρόσχημα ότι ορισμένες από τις ρήτρες της δεν είναι συμβατές με τις παραδοσιακές οικογενειακές δομές της χώρας. Η σύμβαση αποσκοπεί επίσης στην προστασία των κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ. Η απόσυρση της Τουρκίας από την εν λόγω σύμβαση ενέτεινε τις ανησυχίες για ατιμωρησία και αποδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου της χώρας που προστατεύει της γυναίκες από τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση.

Περίπου 300 γυναίκες να έχουν δολοφονηθεί μέχρι στιγμής. Η πλατφόρμα «Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες» ανέφερε ότι στην Τουρκία 34 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες και άλλες 20 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες μόνο τον Σεπτέμβριο.

Σε μια υπόθεση που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα, την περασμένη εβδομάδα, ο Σεμίχ Τσελίκ - ένας 19χρονος χασάπης - σκότωσε και αποκεφάλισε μια 19χρονη γυναίκα, την Ικμπάλ Ουζούνερ, προτού αυτοκτονήσει. Ο δολοφόνος πέταξε το κεφάλι της Ουζούνερ από τα βυζαντινά τείχη της Κωνσταντινούπολης, ενώ η μητέρα της ήταν παρούσα. Προηγουμένως, την ίδια ημέρα, σκότωσε μια άλλη 19χρονη γυναίκα, την Αϊσενούρ Χαλίλ, κόβοντας το λαιμό της την ίδια ημέρα. Ο δύο νεαρές γυναίκες ήταν πρώην και νυν φίλες του.

Αυτοί οι θάνατοι ήρθαν αμέσως μετά τη δολοφονία μιας 26χρονης αστυνομικού τον Σεπτέμβριο, η οποία επίσης δολοφονήθηκε από έναν ύποπτο με βαρύ ποινικό μητρώο.

Σχεδόν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων υπάρχει τουλάχιστον μία είδηση δολοφονίας γυναικών. Συνήθως οι δράστες είναι εν διαστάσει σύζυγοι ή φίλοι των γυναικών θυμάτων. Μόλις σήμερα, ένας άντρας στη νοτιοανατολική επαρχία του Γκαζιάντεπ, σκότωσε τη σύζυγό του, τα τέσσερα παιδιά τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.