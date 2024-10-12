Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε αποψινή της συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Canale 5, του ομίλου Μπερλουσκόνι, αναφέρθηκε στην υπόθεση της παράνομης πρόσβασης, σε τραπεζικό λογαριασμό της -όπως και χιλιάδων άλλων πολιτών- από μέρους πρώην υπαλλήλου της τράπεζας Intesa San Paolo.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ιταλικού καναλιού, η Μελόνι τόνισε: «Για την όλη αυτή υπόθεση έχω μια κάποια εξήγηση, αλλά ελπίζω να φτάσει, κάποια στιγμή, και η δικαστική αλήθεια. Ξέρετε, υπάρχουν κλέφτες, οι οποίοι μπαίνουν στο σπίτι, κλέβουν τα τιμαλφή και τα πουλούν στον κλεπταποδόχο. Θεωρώ ότι συμβαίνει το ίδιο και με την ευρύτερη αγορά των πληροφοριών. Πιστεύω ότι υπάρχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εξασφαλίζουν παράνομα κάποιες πληροφορίες και τις πουλούν, στην συνέχεια, στην αγορά. Σε ποιόν τις πουλούν; Περιμένουμε την απάντηση. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι πίσω απ΄ όλα αυτά, υπάρχουν συμφέροντα».

Αναφερόμενη, αναλυτικότερα, στην παρακολούθηση του προσωπικού της τραπεζικού λογαριασμού, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Είναι χιλιάδες τα άτομα, θύματα των παράνομων αυτών, τραπεζικών παρακολουθήσεων. Αν με ρωτήσετε για ποιό λόγο, σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς, είναι σχεδόν όλοι κεντροδεξιοί και γιατί εγώ είμαι το πιο φακελωμένο άτομο της Ιταλίας, θα απαντήσω ότι μέσα σε όλο αυτό το δράμα, υπάρχει μια καλή είδηση: ότι πέρασαν την ζωή μου από σκάνερ και δεν βρήκανε τίποτα. Αυτός, ίσως, είναι ο λόγος για τον οποίο με φακελώνουν τόσο πολύ. Στην χώρα μας υπάρχουν, πιθανώς, ομάδες πίεσης. Οι ομάδες αυτές δεν θέλουν να δέχονται ότι βρίσκεται στην κυβέρνηση κάποιος που δεν υποκύπτει σε πιέσεις, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εκβιασμών και προσπαθούν, ίσως, να τον βγάλουν από την μέση με άλλους τρόπους. Φοβάμαι, όμως, ότι δεν θα τα καταφέρουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

