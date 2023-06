ΟΗΕ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την "χρόνια υποχρηματοδότηση" της ανθρωπιστικής βοήθειας

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, άσκησε σήμερα κριτική για την χρόνια υποχρηματοδότηση--όπως την χαρακτήρισε--στην παροχή βοήθειας σε όλο τον κόσμο παρά τις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες.

"Η χρόνια υποχρηματοδότηση και τα επίπεδα ρεκόρ της ανθρωπιστικής ανάγκης επιβαρύνουν το σύστημα σε οριακό σημείο", είπε ο ίδιος ενώπιον του Τμήματος Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ.

360 million people need humanitarian assistance – up 30% since the start of last year.



We know what needs to be done.



