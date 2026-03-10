Στη φυλακή ο 48χρονος Σουδανός που συνελήφθη με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 48χρονος Σουδανός, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή έφερε σε ένα σακίδιο δύο χειρομβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ.

Ο κατηγορούμενος για τα κακουργήματα της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοφορίας και της προμήθειας και κατοχής εκρηκτικών υλών, καθώς και για το πλημμέλημα της απειλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ολιγόλεπτη απολογία του, η οποία έγινε χωρίς την παρουσία δικηγόρου, φέρεται να είπε:

«Βρήκα τις χειροβομβίδες μέσα σε ένα σάκο σε πάρκο κάτω από τα βραχάκια της Ακρόπολης. Έκανα περίπατο για να βρω κάποια πράγματα αξίας για να τα πουλήσω γιατί δεν δουλεύω αυτή την περίοδο. Πήγα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα για να τις παραδώσω λέγοντας ότι θέλω να παραδώσω κάποια πράγματα στο Διοικητή, αλλά δεν τους είπα ότι μέσα στο σάκο υπήρχαν χειροβομβίδες. Μετά πήγα στη ΓΑΔΑ για να τις παραδώσω και όχι να προκαλέσω έκρηξη. Ζητάω συγγνώμη».

