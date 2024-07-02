Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε σήμερα ότι επεκτείνει το πρόγραμμα βοήθειας για τους Σουδανούς πρόσφυγες σε δύο ακόμη χώρες, τη Λιβύη και την Ουγκάντα, καθώς αυξάνονται οι αφίξεις.

Το Σουδάν αντιμετωπίζει ήδη τη χειρότερη κρίση εκτοπισμού παγκοσμίως με περίπου 12 εκατ. ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω του εμφύλιου πολέμου. Από αυτούς τα δύο εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Πλέον η Ύπατη Αρμοστεία προσφέρει βοήθεια σε επτά αφρικανικές χώρες που υποδέχονται μεγάλο αριθμό Σουδανών προσφύγων.

Οι αφίξεις στη Λιβύη εγείρουν το ενδεχόμενο κάποιοι πρόσφυγες να προσπαθήσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη, ένα σενάριο για το οποίο έχει ήδη προειδοποιήσει ο επικεφαλής της UNHCR, αν δεν τους δοθεί βοήθεια.

Σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα, η UNHCR αναμένει πως πριν το τέλος του έτους 149.000 Σουδανοί πρόσφυγες θα φτάσουν στη Λιβύη και άλλοι 55.000 στην Ουγκάντα, χώρα που δεν συνορεύει με το Σουδάν.

Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό «της απελπιστικής κατάστασης και των απελπισμένων αποφάσεων που λαμβάνουν οι άνθρωποι, οι οποίοι καταλήγουν σε μια χώρα όπως η Λιβύη η οποία φυσικά είναι εξαιρετικά, εξαιρετική δύσκολη για τους πρόσφυγες αυτή την περίοδο», σχολίασε ο Γιούαν Ουότσον της UNHCR.

Ήδη από πέρυσι, τουλάχιστον 20.000 Σουδανοί πρόσφυγες έχουν φτάσει στη Λιβύη, με τις αφίξεις να αυξάνονται τους τελευταίους μήνες και πολλές χιλιάδες να μην έχουν καταγραφεί, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τουλάχιστον 39.000 Σουδανοί πρόσφυγες έχουν καταφύγει στην Ουγκάντα από την αρχή του εμφυλίου, εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

