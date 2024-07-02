Ούτε Λεπέν, ούτε Μελανσόν. Το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο των Γαλλικών Εβραϊκών Ιδρυμάτων (Crif) απηύθυνε σήμερα Τρίτη έκκληση για τη σύμπηξη ενός δημοκρατικού μετώπου για να αντιμετωπίσει στον β' γύρο των εκλογών το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν, αλλά χωρίς συμβιβασμούς με την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν (LFI).



«Ούτε Εθνικό Μέτωπο ούτε Ανυπότακτη Γαλλία: το δημοκρατικό μέτωπο πρέπει να νικήσει το RN χωρίς συμβιβασμούς με το LFI» αναφέρεται χαρακτηριστικά στον τίτλο του κειμένου.



Πιστό στις ιστορικές του δεσμεύσεις, το Crif καλεί τους Γάλλους να κινητοποιηθούν για να αποτρέψουν την ανάληψη της εξουσίας από το Εθνικό Μέτωπο, ψηφίζοντας μαζικά υποψηφίους από δημοκρατικά και ρεπουμπλικανικά κόμματα, αλλά και «να αρνηθούν κατηγορηματικά κάθε συμβιβασμό με την Ανυπότακτη Γαλλία».



«Αντιμέτωπο με την απειλή της απόλυτης πλειοψηφίας του RN, το LFI δεν είναι μέρος της λύσης αλλά του προβλήματος. Οι αντισημιτικές του προκλήσεις και η στρατηγική του χάους, τροφοδοτούν τους φόβους των Γάλλων, κάνοντας την απόρριψη του LFI εκλογικό καύσιμο για την άνοδο του RN» σημειώνεται.



«Η προοπτική της απόλυτης πλειοψηφίας για το RN συνιστά απειλή για τη Δημοκρατία (…) Μόνο μια ξεκάθαρη γραμμή των Ρεπουμπλικανών θα εμποδίσει το RN να έρθει στην εξουσία την Κυριακή».



«Υπάρχει ακόμα χρόνος για όλους τους Ρεπουμπλικανούς υποψήφιους να ηγηθούν της μάχης ενάντια στο RN» αναφέρουν τα ιδρύματα, ενώ καταγγέλλουν το LFI και «κάθε αντισημιτικό εφησυχασμό».

"Ni RN ni LFI": le front républicain doit battre le RN sans compromission avec LFI



Fidèle à ses engagements historiques, le Crif appelle les Français à se mobiliser pour empêcher l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National en votant massivement pour les candidats de partis… July 2, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.