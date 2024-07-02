Η Γερμανία και η Πολωνία, οι «άλλοτε μεγάλοι αντίπαλοι», συμφώνησαν να συζητήσουν την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας τους για να αποτρέψουν τη ρωσική απειλή στην περιοχή, περιλαμβανομένων μιας ισχυρότερης παρουσίας του ΝΑΤΟ στο ανατολικό σκέλος και του συντονισμού της αρωγής προς την Ουκρανία, σε ένα σχέδιο κοινής δράσης που παρουσιάσθηκε σήμερα Τρίτη.

«Θα επιδιώξουμε να διασφαλίσουμε διατλαντική πολιτική ενότητα και μια βέλτιστη στρατιωτική παρουσία των Βορειοαμερικανών συμμάχων στην Ευρώπη, περιλαμβανομένου του ανατολικού σκέλους», αναφέρεται στο σχέδιο, το οποίο είδε το Ρόιτερς.

Οι δύο χώρες αναφέρουν επίσης ότι θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στο κυβερνητικό επίπεδο για να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, περιλαμβανομένης της επισκευής και συντήρησης των αρμάτων μάχης Leopard 2.

Η Πολωνία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Βερολίνου για μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ομπρέλα, την European Sky Shield Initiative, αναφέρεται στο σχέδιο.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς βρίσκεται σήμερα στη Βαρσοβία για να συναντηθεί με τον πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ και να πάρει μέρος στις διακυβερνητικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στα υπουργικά συμβουλια των δύο χωρών, την πρώτη τέτοια συνάντηση από το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

