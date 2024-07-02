Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πριν και μετά: «Άλλος άνθρωπος» ο Τζο Μπάιντεν σε παλαιότερα ντιμπέιτ – Δείτε βίντεο 

Ακόμα και, πριν από πέντε χρόνια, το 2019 ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται πολύ πιο ετοιμόλογος σε σχέση με το ντιμπέιτ του 2024

Μπάιντεν

Δίνουν και παίρνουν τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με τον Τζο Μπάιντεν σε τηλεμαχίες προηγούμενων ετών, και οι συγκρίσεις με τις καταστροφικές επιδόσεις του στην τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι αναπόφευκτες. 

Κάποιοι χρήστες των social media μιλάνε για «άλλο άνθρωπο» στο «πριν» και το «μετά» του Μπάιντεν, με τον ίδιο ωστόσο να επιμένει στην υποψηφιότητά του θεωρώντας ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να ηγηθεί των ΗΠΑ και να νικήσει τον μεγάλο αντίπαλό του. Ακόμα και, πριν από πέντε χρόνια, το 2019 ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται πολύ πιο ετοιμόλογος και συγκροτημένος σε σχέση με το 2024. 

 Πάντως, η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου τον προέτρεψε να παραμείνει στην κούρσα για την προεδρία, παρά την καταστροφική επίδοση στο ντιμπέιτ. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών ΜΜΕ, ανώτεροι δημοκράτες και χορηγοί ρίχνουν ευθύνες στους συμβούλους  του τον προετοίμασε για την τηλεμαχία. 

Ο πρόεδρος με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του πήγαν στο Καμπ Ντέιβιντ την Κυριακή, όπου συζήτησαν το πολιτικό του μέλλον και προσπάθησαν να τον πείσουν -σύμφωνα με τους New York Times - ότι είναι ικανός να υπηρετήσει άλλα τέσσερα χρόνια ως πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εκλογές στις ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark