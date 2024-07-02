Δίνουν και παίρνουν τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με τον Τζο Μπάιντεν σε τηλεμαχίες προηγούμενων ετών, και οι συγκρίσεις με τις καταστροφικές επιδόσεις του στην τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι αναπόφευκτες.



Κάποιοι χρήστες των social media μιλάνε για «άλλο άνθρωπο» στο «πριν» και το «μετά» του Μπάιντεν, με τον ίδιο ωστόσο να επιμένει στην υποψηφιότητά του θεωρώντας ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να ηγηθεί των ΗΠΑ και να νικήσει τον μεγάλο αντίπαλό του. Ακόμα και, πριν από πέντε χρόνια, το 2019 ο Τζο Μπάιντεν εμφανίζεται πολύ πιο ετοιμόλογος και συγκροτημένος σε σχέση με το 2024.

Πάντως, η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου τον προέτρεψε να παραμείνει στην κούρσα για την προεδρία, παρά την καταστροφική επίδοση στο ντιμπέιτ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αμερικανικών ΜΜΕ, ανώτεροι δημοκράτες και χορηγοί ρίχνουν ευθύνες στους συμβούλους του τον προετοίμασε για την τηλεμαχία.

Ο πρόεδρος με τη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του πήγαν στο Καμπ Ντέιβιντ την Κυριακή, όπου συζήτησαν το πολιτικό του μέλλον και προσπάθησαν να τον πείσουν -σύμφωνα με τους New York Times - ότι είναι ικανός να υπηρετήσει άλλα τέσσερα χρόνια ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

