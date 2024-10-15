Πληροφορίες ότι τα περισσότερα από τα 22 θύματα ισραηλινού βομβαρδισμού με στόχο κτίριο στον βόρειο Λίβανο ήταν γυναίκες και παιδιά δέχτηκε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως ανακοίνωσε η ίδια η υπηρεσία σήμερα.

"Αυτό που πληροφορούμαστε είναι ότι μεταξύ των 22 νεκρών βρίσκονταν 12 γυναίκες και δύο παιδιά", είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR) Τζέρεμι Λόρενς απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με χθεσινό πλήγμα στην περιοχή Αϊτού.

22 people have been killed in an Israeli strike on the Maronite Christian village of Aitou, located ~ 100 kilometers northeast of Beirut in northern Lebanon. The Lebanese Red Cross said its teams are still evacuating the wounded and deceased, with the majority of those killed… pic.twitter.com/lqLRbbRfPr — Drop Site (@DropSiteNews) October 14, 2024

"Αντιλαμβανόμαστε ότι επρόκειτο για τετραώροφο κτίριο κατοικιών το οποίο επλήγη. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, ανησυχούμε έντονα σχετικά με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, τους κανόνες του πολέμου και τις αρχές της διάκρισης και της αναλογικότητας", είπε ο ίδιος ζητώντας τη διενέργεια «ταχείας, ανεξάρτητης και ενδελεχούς» έρευνας για το ισραηλινό χτύπημα.

Οι λιβανικές αρχές ανέφεραν χθες 21 θανάτους από το ισραηλινό πλήγμα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο χωριό γίνεται στόχος ισραηλινών βομβαρδισμών, οι περισσότεροι από τους οποίους στράφηκαν εναντίον των περιοχών όπου είναι πιο εγκατεστημένη η σιιτική Χεζμπολάχ, στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, καθώς και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, το κτίριο που στοχοθετήθηκε και βρίσκεται στην είσοδο του χωριού, κατεδαφίστηκε.

Έπειτα από μήνες συνοριακών συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, συμμάχου της παλαιστινιακής Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές του στον Λίβανο στις 23 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις εκεί στις 30 του ίδιου μήνα.

Υπηρεσίες του ΟΗΕ αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον Λίβανο, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις.

Η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει δώσει εντολή εκκένωσης στο 25% του Λιβάνου.

«Το εξετάζουμε» λένε οι IDF

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), ότι έπληξαν έναν στόχο της Χεζμπολάχ στην περιοχή τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι «ο ισχυρισμός ότι Λιβανέζοι άμαχοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης είναι υπό εξέταση».

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου, το «χτύπημα» της Δευτέρας κατέστρεψε ένα ολόκληρο κτίριο που φιλοξενούσε ανθρώπους που διέφυγαν από τον βομβαρδισμό στο νότιο Λίβανο.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.