Αυτή η κολοκύθα-γίγας ζυγίζει 1.121 κιλά - Δείτε βίντεο

Ο Gienger, 44 ετών, που είναι δάσκαλος κηπουρικής,  είπε ότι όπως έκανε στο παρελθόν, επικεντρώθηκε στο να έχει υγιές έδαφος και καλά ταϊσμένα φυτά

Κολοκύθα

Κολοκύθα 1.121 κιλών έδωσε τη νίκη σε δάσκαλο κηπουρικής από τη Μινεσότα, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής στον ετήσιο διαγωνισμό ζύγισης κολοκύθας στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Κολοκύθα

Ο Travis Gienger, από την Anoka της Μινεσότα, κέρδισε τον ανταγωνιστή του για μόλις 2,7 κιλά στο 51ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pumpkin Weight-Off στο Half Moon Bay, νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Η νικήτρια κολοκύθα του ζύγιζε 2.471 λίβρες (1.121 κιλά), κάτω, ωστόσο, από το παγκόσμιο ρεκόρ που σημείωσε ο ίδιος πέρυσι με μια κολοκύθα που ζύγιζε 2.749 λίβρες (1.247 κιλά).

Ο Gienger, 44 ετών, είπε ότι όπως έκανε στο παρελθόν, επικεντρώθηκε στο να έχει υγιές έδαφος και καλά ταϊσμένα φυτά, αλλά ότι η σφοδρή βροχή που έσπασε ρεκόρ φέτος πιθανότατα επηρέασε την ανάπτυξη της κολοκύθας του.

Κολοκύθα

«Είχαμε πραγματικά, πολύ δύσκολο καιρό και κατά κάποιο τρόπο, συνέχισα να δουλεύω», είπε ο Gienger. «Έπρεπε να δουλέψω για αυτό, και το καταφέραμε στο τέλος».

Ο Gienger και η οικογένειά του οδήγησαν τη γιγάντια κολοκύθα του για 35 ώρες στην Καλιφόρνια.

Είπε ότι ο επόμενος σταθμός της γιγάντιας κολοκύθας θα είναι στη Νότια Καλιφόρνια, όπου μια ομάδα επαγγελματιών σκαλιστών θα κάνει ένα τρισδιάστατο γλυπτό σε εκδήλωση για το Halloween.

