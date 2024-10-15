Κολοκύθα 1.121 κιλών έδωσε τη νίκη σε δάσκαλο κηπουρικής από τη Μινεσότα, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής στον ετήσιο διαγωνισμό ζύγισης κολοκύθας στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Ο Travis Gienger, από την Anoka της Μινεσότα, κέρδισε τον ανταγωνιστή του για μόλις 2,7 κιλά στο 51ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pumpkin Weight-Off στο Half Moon Bay, νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Η νικήτρια κολοκύθα του ζύγιζε 2.471 λίβρες (1.121 κιλά), κάτω, ωστόσο, από το παγκόσμιο ρεκόρ που σημείωσε ο ίδιος πέρυσι με μια κολοκύθα που ζύγιζε 2.749 λίβρες (1.247 κιλά).

Ο Gienger, 44 ετών, είπε ότι όπως έκανε στο παρελθόν, επικεντρώθηκε στο να έχει υγιές έδαφος και καλά ταϊσμένα φυτά, αλλά ότι η σφοδρή βροχή που έσπασε ρεκόρ φέτος πιθανότατα επηρέασε την ανάπτυξη της κολοκύθας του.

«Είχαμε πραγματικά, πολύ δύσκολο καιρό και κατά κάποιο τρόπο, συνέχισα να δουλεύω», είπε ο Gienger. «Έπρεπε να δουλέψω για αυτό, και το καταφέραμε στο τέλος».

Ο Gienger και η οικογένειά του οδήγησαν τη γιγάντια κολοκύθα του για 35 ώρες στην Καλιφόρνια.

Είπε ότι ο επόμενος σταθμός της γιγάντιας κολοκύθας θα είναι στη Νότια Καλιφόρνια, όπου μια ομάδα επαγγελματιών σκαλιστών θα κάνει ένα τρισδιάστατο γλυπτό σε εκδήλωση για το Halloween.

Πηγή: skai.gr

