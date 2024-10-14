Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε να χτυπήσει τη Χεζμπολάχ χωρίς να δείξει έλεος μετά την επίθεση με drone σε στρατιωτική βάση στο Ισραήλ την Κυριακή που σκότωσε τέσσερις στρατιώτες.

Όπως τόνισε τα αντίποινα θα επεκταθούν σε στόχους στη Βηρυτό, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε ανελέητα τη Χεζμπολάχ σε όλα τα μέρη του Λιβάνου – συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού. Όλα αυτά σύμφωνα με επιχειρησιακά κριτήρια. Το έχουμε αποδείξει πρόσφατα και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε τις επόμενες ημέρες», είπε κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση.

Πηγή: skai.gr

