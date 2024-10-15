Δραματική χαρακτήρισε την κατάσταση στη βόρεια Γάζα κλιμάκιο του ΟΗΕ, αφού παρέδωσε νέα ανθρωπιστική βοήθεια για πρώτη φορά μετά από δυο εβδομάδες. Ειδικότερα, περίπου 400.000 Παλαιστίνιοι παραμένουν στα βόρεια εδάφη του παλαιστινιακού θύλακα, όπως σημειώνουν τα Ηνωμένα Έθνη, καταδικάζοντας παράλληλα τον ιδιαίτερα υψηλό αριθμό απωλειών αμάχων τις τελευταίες μέρες.

Εκατοντάδες ανθρώπων έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την ισραηλινή επιδρομή στον Βορρά, με σκοπό την «πλήρη εξάλειψη των τρομοκρατών της Χαμάς» που ανασυντάχτηκαν στην περιοχή.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν ως αποτέλεσμα πηγάδια με νερό, φούρνοι, καταφύγια, καθώς και σημεία ιατρικής περίθαλψης να κλείσουν οριστικά, συνεχίζει ο ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι οι διαμεσολαβητές θα παραμείνουν στο νότιο έδαφος του Λιβάνου παρά τις διαρκείς πιέσεις του Ισραήλ για απομάκρυνση.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε χθες ότι 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, λέγοντας ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν.

«Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος εξαπέλυσε επιδρομή, για πρώτη (φορά) από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης, σε ένα κατοικημένο διαμέρισμα στην πόλη Αϊτού», ανέφερε το NNA τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.