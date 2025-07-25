Aπό σήμερα θα επιτρέπεται η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Το Ισραήλ σύντομα θα επιτρέψει στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να επαναλάβουν τις από αέρος ρίψεις προμηθειών στη Γάζα, όπως είχαν κάνει οι χώρες πέρυσι, σύμφωνα με τον Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Ισραήλ (COGAT).

Η ανθρωπιστική βοήθεια συντονίζεται με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, αναφέρει η COGAT.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Ιορδανία πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη αεροπορική ρίψη, πιθανώς και εντός της Παρασκευής.

Πέρυσι, ο αμερικανικός στρατός, σε συντονισμό με την Ιορδανία, την Αίγυπτο και τη Γαλλία, έριξε από αέρος δεκάδες χιλιάδες τρόφιμα στη βόρεια Γάζα, αν και ένα δυστύχημα τον Μάρτιο του 2024 σκότωσε πέντε Παλαιστίνιους.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανάρτηση της COGAT, σε αντίθεση με τις δημοφιλείς αφηγήσεις, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ στον αριθμό των φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας που μπορούν να εισέλθουν στη Γάζα.

«Το πραγματικό εμπόδιο βρίσκεται στον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς, των οποίων η συλλογή βοήθειας από τα περάσματα μειώθηκε απότομα τον τελευταίο μήνα.

Μόνο μετά από σημαντικές πιέσεις, ο ΟΗΕ και οι διεθνείς οργανισμοί επανέλαβαν τη συλλογή: μέσα σε μόλις δύο ημέρες, πάνω από 270 φορτηγά συλλέχθηκαν από την πλευρά της Γάζας των περασμάτων Κερέμ Σαλόμ και Ζικίμ από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς» τονίζεται.

Contrary to popular narratives, there is NO LIMIT on the number of humanitarian aid trucks that can enter Gaza.



The real bottleneck lies with the UN and international organizations, whose collection of aid from the crossings dropped sharply over the past month.



Only after… pic.twitter.com/c8eBfHxFrs — COGAT (@cogatonline) July 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.