Κινα: Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ για τους δασμούς

Να διαψεύσει εμφατικά τον Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε το Πεκίνο, δια της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ ΔΕΝ έχουν καμία διαβούλευση ή διαπραγμάτευση για τους #δασμούς. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να προκαλούν σύγχυση» αναφέρει χαρακτηριστικά η πρεσβείας της Κίνας σε μήνυμά του στο Χ.

China and the U.S. are NOT having any consultation or negotiation on #tariffs. The U.S. should stop creating confusion. pic.twitter.com/OrapuQzJRW — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) April 25, 2025

«Είμαστε σε συζητήσεις με την Κίνα για τους δασμούς»

Στην αποκάλυψη ότι αμερικανική και κινεζική κυβέρνηση βρίσκονται σε συνομιλίες με την κινεζική για να συνάψουν δασμολογική συμφωνία και ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τον κάλεσε, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time με αφορμή τις 100 ημέρες που κλείνει σε λίγες ημέρες στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι πεπεισμένος ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι προσθέτοντας ότι θα το θεωρήσει «ολική νίκη» εάν οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δασμούς έως και 50% σε ξένες εισαγωγές ένα χρόνο από τώρα.

«Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σημάδι αδυναμίας εκ μέρους του», λέει ο Τραμπ για τον Σι, προσθέτοντας ότι αναμένεται να έχει μια πλήρη λίστα με τις εμπορικές συμφωνίες τις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. «Υπάρχει ένας αριθμός όπου θα αισθάνονται άνετα», λέει ο Τραμπ. «Αλλά δεν μπορείτε να τους αφήσετε να κερδίσουν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια από εμάς» συμπλήρωσε.

