Η μητέρα του τερματοφύλακα - σταρ του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, έλαβε βίζα για να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες εγκαίρως για τον επόμενο αγώνα του 40χρονου γιου της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Josimar Jose Evora Dias - όπως είναι το πλήρες όνομά του - έγινε ένας από τους πρώτους ήρωες του φετινού Μουντιάλ, μετά τις καθοριστικές αποκρούσεις του στο 0-0 απέναντι στην Ισπανία, που αναμενόταν να επικρατήσει εύκολα απέναντι στο «μικρό» Πράσινο Ακρωτήρι.

Μετά τον αγώνα, ο Βοζίνια είχε δηλώσει ότι η μητέρα του δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει βίζα για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να τον δει να αγωνίζεται.

Ο επικεφαλής της Δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις (Hakeem Jeffries) ευαισθητοποιήθηκε για κάποιο δικό του λόγο και μίλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio), και ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε η μητέρα του να μπορέσει να παρακολουθήσει τον επόμενο αγώνα του Πράσινου Ακρωτηρίου».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα τα τέλη έχουν απαλλαγεί και γίνονται οι τελευταίες διευθετήσεις για το ταξίδι της, ώστε να βρεθεί στον επόμενο αγώνα της ομάδας την Κυριακή στο Μαϊάμι απέναντι στην Ουρουγουάη.

«Ευχαριστώ τον υπουργό Ρούμπιο, τους αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου και τη FIFA για τη συνεργασία τους ώστε να γίνει αυτό δυνατό», δήλωσε ο Τζέφρις.

Ο Βοζίνια πραγματοποίησε επτά αποκρούσεις απέναντι στην Ισπανία, βοηθώντας το Πράσινο Ακρωτήρι να πετύχει ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Μουντιάλ. Μετά τον αγώνα είπε ότι η μητέρα του δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει τα χρήματα εγκαίρως για να λάβει βίζα για τις ΗΠΑ.

Το Πράσινο Ακρωτήρι είναι μία από τις 50 χώρες των οποίων οι πολίτες αντιμετωπίζουν εγγυήσεις έως και 15.000 δολαρίων για την έκδοση βίζας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ευρύτερης καταστολής της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με ταξιδιώτες από χώρες που, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν υψηλά ποσοστά υπεράσπισης βίζας (visa overstays).

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αναστείλει τον περασμένο μήνα την απαίτηση αυτή για κατόχους εισιτηρίων από το Πράσινο Ακρωτήρι και τέσσερις ακόμη χώρες του Μουντιάλ, αλλά επικριτές ανέφεραν ότι αυτό έγινε πολύ αργά για πολλούς φιλάθλους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει καταγραφή αίτησης βίζας για τη μητέρα του, αλλά ότι εργαζόταν για την επίλυση της υπόθεσης σε συνεργασία με τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι είχε ενημερώσει όλους τους παίκτες από χώρες του Μουντιάλ που επηρεάζονται από την απαίτηση εγγύησης των 15.000 δολαρίων ότι αυτοί και οι οικογένειές τους απαλλάσσονται από αυτή.

Ένα άτομο που γνωρίζει την υπόθεση ανέφερε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θεωρεί πως η μητέρα του Βοζίνια δεν είχε υποβάλει αίτηση για βίζα επειδή δεν διέθετε έγκυρο διαβατήριο του Πράσινου Ακρωτηρίου, αλλά ότι πλέον βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσής του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.