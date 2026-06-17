Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καθημερινές πλέον οι τουρκικές προκλήσεις: Νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη

Ένα κατασκοπευτικό ATR-72 και δύο drones προέβησαν σε 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και πέντε παραβάσεις του FIR Αθηών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
ATR-72

Σε καθημερινό φαινόμενο τείνουν να εξελιχθούν, πλέον, οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν για μία ακόμη ημέρα σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, καθώς και σε παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, τρία τουρκικά αεροσκάφη, δύο drones και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος, παραβίασαν σε 7 περιπτώσεις τον ελληνικό εναέριο χώρο, σε περιοχές του βορειοανατολικού, κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου, ενώ προέβησαν και σε πέντε παραβάσεις του FIR Αθηνών, πριν αναχαιτιστούν από ελληνικά αεροσκάφη και αποσυρθούν.

Οι πέντε παραβιάσεις προκλήθηκαν από αεροσκάφος τύπου ATR-72, ενώ οι άλλες δύο παραβιάσεις προκλήθηκαν από τα δύο drones.

Χθες Τρίτη, να θυμίσουμε ότι καταγράφηκαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16, καθώς και drones.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελληνοτουρκικά παραβιάσεις Αιγαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο