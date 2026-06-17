Σε καθημερινό φαινόμενο τείνουν να εξελιχθούν, πλέον, οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν για μία ακόμη ημέρα σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, καθώς και σε παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, τρία τουρκικά αεροσκάφη, δύο drones και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος, παραβίασαν σε 7 περιπτώσεις τον ελληνικό εναέριο χώρο, σε περιοχές του βορειοανατολικού, κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου, ενώ προέβησαν και σε πέντε παραβάσεις του FIR Αθηνών, πριν αναχαιτιστούν από ελληνικά αεροσκάφη και αποσυρθούν.

Οι πέντε παραβιάσεις προκλήθηκαν από αεροσκάφος τύπου ATR-72, ενώ οι άλλες δύο παραβιάσεις προκλήθηκαν από τα δύο drones.

Χθες Τρίτη, να θυμίσουμε ότι καταγράφηκαν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16, καθώς και drones.

Πηγή: skai.gr

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