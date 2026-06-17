Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση των μελών της εγκληματικής ομάδας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε Χαλκιδική, Πέλλα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο φαίνονται 2 άνδρες να μπαίνουν αιφνιδιαστικά σε επιχείρηση την ώρα που ο υπάλληλος βρίσκεται στη θέση του. Υπό την απειλή όπλου και μέσα σε κατάσταση απόλυτου τρόμου, ο εργαζόμενος αναγκάζεται να υπακούσει στις εντολές τους, με τους δράστες να αδειάζουν το ταμείο πριν διαφύγουν.

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Ως μέλη της ομάδας κατηγορούνται τρία άτομα (31, 32 και 33 ετών), αλβανικής καταγωγής, εκ των οποίων ο πρώτος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το διάστημα από 27 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2026, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα προέβησαν -κατά περίπτωση και με διαφορετικές συνθέσεις- σε δύο ένοπλες ληστείες σε καταστήματα σε Χαλκιδική και Πέλλα, αφαιρώντας συνολικά χρηματικό ποσό 5.600 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, φέρονται να διέπραξαν δέκα κλοπές και μία απόπειρα κλοπής από σπίτια στη Χαλκιδική, με συνολική λεία 5.000 ευρώ, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα. Επιπλέον, καταγράφηκε κλοπή από οικία στη Λάρισα, με λεία 26.000 ευρώ, καθώς και διάρρηξη στη Θεσσαλονίκη, από την οποία αφαιρέθηκαν κλειδιά αυτοκινήτου και στη συνέχεια το ίδιο το όχημα.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί το κλεμμένο όχημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την εξακρίβωση τυχόν εμπλοκής της ομάδας και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ο 31 ετών κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Πηγή: skai.gr

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