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Η τροπική καταιγίδα «Άρθουρ» σχηματίζεται δίπλα στις ακτές του Τέξας των ΗΠΑ

Η τροπική καταιγίδα Άρθουρ σχηματίστηκε δίπλα στις ακτές του Τέξας και αναμένεται να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες στα νοτιοανατολικά

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Καταιγίδα

Η τροπική καταιγίδα Άρθουρ σχηματίστηκε δίπλα στις ακτές του Τέξας και αναμένεται να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες σε τμήματα των νοτιοανατολικών ΗΠΑ, έγινε σήμερα γνωστό από το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.

Πρόκειται για την πρώτη καταιγίδα που κατονομάζεται για την περίοδο των κυκλώνων του Ατλαντικού για το 2026.

Η καταιγίδα εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά του Πορτ Ο΄ Κόνορ, στο Τέξας, συνοδευόμενη από ανέμους μέγιστης ταχύτητας 65 χλμ/ώρα.

Η τροπική καταιγίδα αναμένεται να προκαλέσει βροχή το ύψος της οποίας θα φθάσει μεταξύ 12 και 25 εκατοστών. Το ύψος του νερού θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο την Παρασκευή φθάνοντας τα 25 εκατοστά, σε τμήματα του Τέξας, της Λουιζιάνα, του Μισισίπι και της Αλαμπάμα, αλλά και της Τζόρτζια και της Φλόριντα, προειδοποιεί η μετεωρολογική αυτή υπηρεσία με έδρα το Μαϊάμι.

Αυτά τα φαινόμενα θα μπορούσαν να προκαλέσουν επικίνδυνες έως απειλητικές για τη ζωή στιγμιαίες πλημμύρες, τονίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Τέξας ΗΠΑ καταιγίδα
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