Ουγγαρία: Αναπτύσσει σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Η Ουγγαρία θα εγκαταστήσει σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας καθώς η απειλή κλιμάκωσης του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας είναι «μεγαλύτερη από ποτέ», ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μείωσε την Τρίτη τις προϋποθέσεις για πυρηνικό πλήγμα σε απάντηση σε ένα ευρύτερο φάσμα συμβατικών επιθέσεων, μετά το πράσινο φως των ΗΠΑ στην Ουκρανία για να πλήττει με αμερικανικούς πυραύλους στόχους μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Η Ουκρανία χρησιμοποίησε αμερικανικούς πυραύλους ATACMS για πρώτη φορά την Τρίτη, σύμφωνα με την Μόσχα, σε επίθεση που η Ρωσία θεώρησε μεγάλη κλιμάκωση.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για όλες τις πιθανότητες»

«Ακόμη πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ειρήνη το ταχύτερο δυνατό, μέσω της διπλωματίας αντί μιας στρατιωτικής λύσης», δήλωσε ο Κριστόφ Σζαλάι-Μπομπρόβνιτσκι σε βίντεο που ανήρτησε στη σελίδα του στο Facebook αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ.

«Ωστόσο για να προετοιμαστούμε για όλες τις πιθανότητες, έδωσα εντολή τα προσφάτως αγορασθέντα συστήματα αεροπορικού ελέγχου και αντιαεροπορικής άμυνας και οι δυνατότητες που τους έχουν δοθεί να εγκατασταθούν στα βορειοανατολικά» της Ουγγαρίας, δήλωσε έπειτα από συνεδρίαση του Αμυντικού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός της χώρας Βίκτορ Ορμπάν για να συζητήσει για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

«Η απειλή κλιμάκωσης του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας είναι μεγαλύτερη από ποτέ», σημείωσε ο Ούγγρος υπουργός Άμυνας.

Ο υπουργός Άμυνας δεν διευκρίνισε ποια τμήματα συστήματος της αντιαεροπορικής άμυνας θα εγκατασταθούν στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο στρατός της Ουγγαρίας, ο οποίος υποβάλλεται την τρέχουσα περίοδο σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, αγόρασε τα γαλλικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral, όπως και άλλες τέσσερις χώρες μέλη της ΕΕ πέρυσι. Το 2020 η Ουγγαρία συμφώνησε να αγοράσει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας NASAMS από τη νορβηγική Kongsberg και την αμερικανική κατασκευάστρια όπλων Raytheon Technologies.

Ο υπουργός Άμυνας διευκρίνισε ότι κάποιες μονάδες του ουγγρικού στρατού βρίσκονται επίσης σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

