«Οι ρωσικές απειλές σχετικά με την αμερικανική πυραυλική βάση στην Πολωνία χρησιμεύουν ως επιχείρημα για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Πολωνίας και του ΝΑΤΟ», δήλωσε εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας σχετικές δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρίας Ζαχάροβα λίγο νωρίτερα.

Ειδικότερα, η Ζαχάροβα ανέφερε νωρίτερα ότι η αμερικανική βάση στην Πολωνία αποτελεί μόνιμο στόχο που μπορεί να πληγεί από ρωσικά όπλα και πως αποτελεί αιτία για την αύξηση του επιπέδου πυρηνικού κινδύνου. Σημειώνεται ότι η αμερικανική στρατιωτική βάση, η οποία βρίσκεται στην πόλη Redzikowo κοντά στις ακτές της Βαλτικής και αποτελεί μέρος της ευρύτερης αντιπυραυλικής ασπίδας του ΝΑΤΟ, εγκαινιάστηκε στις 13 Νοεμβρίου.

Ο Πολωνός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν πυρηνικοί πύραυλοι στην αμερικανική βάση στην Πολωνία και υπάρχει για λόγους άμυνας και όχι επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

