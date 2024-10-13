Μπορεί οι ακροάσεις των ορισθέντων και ορισθεισών επιτρόπων να έχει καθοριστούν για το χρονικό διάστημα από τις 4 έως τις 12 Νοεμβρίου, αλλά μόνο για την ημέρα έναρξης της διαδικασίας μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος και σε καμία περίπτωση για το πότε αυτή θα ολοκληρωθεί.

Και τούτο επειδή, εξετάζοντας το τι έχει συμβεί στις ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, από την πρώτη εφαρμογή του θεσμού των ακροάσεων κατά την εκλογή της Επιτροπής Σαντέρ, το 1995, έως και την εκλογή της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν, το 2019, οι ευρωβουλευτές δεν έχουν διστάσει να απορρίψουν λόγω ανεπάρκειας αρκετούς υποψήφιους/ες επιτρόπους, εξαναγκάζοντας τους εκλεγμένους προέδρους να προχωρήσουν στην αντικατάστασή τους, ή στην αλλαγή του χαρτοφυλάκιού τους και προκαλώντας, ενίοτε, ακόμη και «πολιτική αναταραχή» σε κυβερνήσεις κρατών μελών.

Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής «ανάκρισης», στην οποία πρέπει να υποβληθούν, ξεχωριστά ο κάθε ένας και η κάθε μία, από τους ευρωβουλευτές. Και με δεδομένο, ότι κάποιες και κάποιοι από αυτούς θα περάσουν τη βάσανο όχι μόνο μίας Επιτροπής του ΕΚ, αλλά αρκετών Επιτροπών, σε μία όμως κοινή συνεδρίαση, ανάλογα με τα χαρτοφυλάκια που καλούνται να αναλάβουν.

Έγκριση, αντικατάσταση ή αλλαγή χαρτοφυλακίου

Την περασμένη Πέμπτη, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι και οι 26 διορισθέντες/είσες επίτροποι πέρασαν επιτυχώς την αξιολόγηση δυνητικών ή πραγματικών συγκρούσεων συμφερόντων σε συνάρτηση με το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιό τους. Μία απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι διορισθέντες/εισες επίτροποι να συμμετάσχουν στις ακροάσεις. Πρόκειται για μία διαδικασία εμπιστευτική, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν ήταν εύκολη υπόθεση για κάποια υποψήφια μέλη της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς οι δηλώσεις τους κρίθηκαν ελλιπείς και ζητήθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα σχετικά και διαθέσιμα στοιχεία και τα μέλη της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να μπορούν να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Κάτι που διεφάνη και από τη δήλωση του προέδρου της συγκεκριμένης Επιτροπής, ευρωβουλευτή από τη Βουλγαρία και της πολιτικής ομάδας Renew, Ίλχαν Κουτσιούκ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο οποίος είπε ότι «από διαδικαστική άποψη, μπορεί να προκύψει κάποια εύλογη κριτική για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και να προτείνουμε τροποποιήσεις αν χρειαστεί». Οι δηλώσεις συμφερόντων που υποβλήθηκαν προς εξέταση θα αναρτηθούν στην ειδική ιστοσελίδα πριν από την έναρξη των ακροάσεων.

Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, οι ευρωβουλευτές έχουν το απόλυτο ελεύθερο στις ερωτήσεις τους, ενώ τρεις είναι δρόμοι που μπορούν να επιλέξουν μετά την ολοκλήρωση της προφορικής και δημόσιας ακρόασης και αφού, πρωθύστερα, έχουν μελετήσει τις γραπτές απαντήσεις των υποψηφίων επιτρόπων σε σχετικό ερωτηματολόγιο, τις οποίες θα πρέπει να έχουν στείλουν μέχρι τις 22 Οκτωβρίου:

1ος: Να δώσουν την έγκρισή τους στην τοποθέτηση και των 26 ορισθέντων/εισών επιτρόπων, οπότε να προχωρήσει η διαδικασία και η εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί στην ολομέλεια που θα πραγματοποιηθεί στις 25-28 Νοεμβρίου, στο Στρασβούργο, οπότε και να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Δεκεμβρίου

2ος: Να απορρίψουν λόγω ανεπάρκειας για την κάλυψη της θέσης του επιτρόπου, έναν ή μία (ή και περισσοτέρων), οπότε να εξαναγκάσουν την εκλεγμένη πρόεδρος, φον ντερ Λάιεν, να προχωρήσει στην αντικατάσταση. Η απόρριψη δεν δεσμεύει την εκλεγμένη πρόεδρο, αλλά γνωρίζει εκ των προτέρων ότι εάν δεν ζητήσει από την κυβέρνηση του κράτους, που πρότεινε τον/την (ανεπαρκή) επίτροπο, να διορίσει νέο πρόσωπο, δεν θα καταφέρει να πάρει την έγκριση της νέας Επιτροπής της, στη μία ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Ολομέλεια για το σύνολο των ορισθέντων/εισών επιτρόπων. Με τον (δι)ορισμό νέου υποψήφιου μέλους, η διαδικασία της ακρόασης ξεκινά από την αρχή. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση είναι άγνωστο, αλλά, βάσει των όσων έχουν συμβεί στο παρελθόν, η αντικατάσταση εξελίσσεται με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς επιλέγεται νέο πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και (συνήθως) κοινής αποδοχής. Εκτιμάται ότι νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορεί να αναλάβει καθήκοντα παρά μόνο στα τέλη του 2024 ή αρχές του 2025 (ανάλογα με τον αριθμό των απορρίψεων).

3ος: Να κρίνουν ως ανεπαρκή για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου που του/της έχεις ανατεθεί, αλλά ικανό να καλύψει τη θέση του επιτρόπου. Στην περίπτωση αυτή, εξαναγκάζουν τη κ. φον ντερ Λάιεν είτε να επανεξετάσει τα χαρτοφυλάκια (να αλλάξει χαρτοφυλάκιο ή να τροποποιήσει τις αρμοδιότητες), προκειμένου να αμβλύνει -ή ακόμη και να ικανοποιήσει απόλυτα- τις ενστάσεις που οδήγησαν τους ευρωβουλευτές σ' αυτή τους την απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι, μετά το πέρας της ακρόασης, η κάθε Επιτροπή του ΕΚ (ή οι Επιτροπές), πραγματοποιούν δύο ψηφοφορίες: μία για την επάρκεια κάλυψης της θέσης του επιτρόπου και μία για την επάρκεια διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.

Ποιους υποψήφιους επιτρόπους έκοψαν οι ευρωβουλευτές και για ποιους λόγους

Οι ευρωβουλευτές, πάντως, βάσει της στάσης που κράτησαν στο παρελθόν έχουν «κόψει» διορισθέντες/είσες επιτρόπους και στο στάδιο ελέγχου της σύγκρουσης συμφερόντων στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, ζητώντας και την αντικατάσταση, αλλά και την αλλαγή χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα:

Εκλογή Επιτροπής Σαντέρ (1995-1999): Ο θεσμός των ακροάσεων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 1995 στην Επιτροπή Σαντέρ, η θητεία της οποίας έληξε άδοξα το 1999, νωρίτερα από το τέλος της πενταετίας, με την παραίτηση όλης της Επιτροπής λόγω «κακής διαχείρισης». Η κριτική των ευρωβουλευτών επικεντρώθηκε στην έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων ορισμένων υποψηφίων για το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάμβαναν, καθώς και στις ασαφείς απαντήσεις και στην απροθυμία τους να αναλάβουν δεσμεύσεις, επικαλούμενοι τη λήψη συλλογικών αποφάσεων σε επίπεδο Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συνεδρίαση όλων των επιτρόπων). Γεγονός, που είχε οδηγήσει σε επανάληψη ακροάσεων ορισθέντων επιτρόπων, προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα και πιο διεξοδικά, και στο να ζητηθεί να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ακόμη και με την υπογραφή αυτών των δεσμεύσεων. Πάντως, έπρεπε να περάσει σχεδόν μία δεκαετία για να εξεταστεί η πρακτική της υπογραφής δεσμεύσεων (από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του ΕΚ κατά την ακρόαση των υποψηφίων, τότε, επιτρόπων Χοακίμ Αλμούνια, Μισέλ Μπαρνιέ και Όλι Ρεν).

Πέραν των επικριτών σχολίων, είχαν ζητήσει να ανατεθεί στον Ιρλανδό διορισθέντα επίτροπο, Πάντραϊγκ Φλιν, διαφορετικό χαρτοφυλάκιο από το αρχικό (Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων). Ο Πάντραϊγκ Φλιν, με θητεία σε πολλές υπουργικές θέσεις στη χώρα του, ήταν ήδη επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση, Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνικές Υποθέσεις, από το 1993, δηλαδή και στην τελευταία Επιτροπή Ντελόρ. Παρέμεινε στη θέση μέχρι τη συνολική παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ, αλλά και στη μεταβατική περίοδο, υπό την προεδρία του Ισπανού Μανουέλ Μαρίν, και μέχρι την εκλογή της Επιτροπής Πρόντι (1999-2004).

Εκλογή 1η Επιτροπής Μπαρόζο (2004-2009): Η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άσκησε πιέσεις για την αντικατάσταση ορισθέντος επιτρόπου κατά τις ακροάσεις των υποψηφίων της πρώτης Επιτροπής Μπαρόζο. Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε να ενδυναμώνει το ρόλο του την περίοδο που μεσολάβησε, δηλαδή έπειτα από τις θεσμικές αλλαγές που προκάλεσε η ταραχώδης περίοδος μετά την παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ και από τις εξελίξεις σε (παν)ευρωπαϊκό επίπεδο στις οποίες (ενίοτε) πρωτοστάτησε η Επιτροπή Πρόντι που την είχε διαδεχτεί (εισαγωγή του ευρώ, συμφωνία διεύρυνσης σε 25 μέλη από 15 κ.ά.). Αρχικά, οι πιέσεις που δέχτηκε η Επιτροπή του πρώην πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, Ζοζέ Εμανουέλ Μπαρόζο, στην πρώτη της θητεία, αφορούσαν στην υποψηφιότητα του Ιταλού επιτρόπου, Ρόκο Μπουτιλιόνε, και τα όσα είπε κατά τη διάρκεια της ακρόασής του, και ειδικότερα, τα σχόλια του σχετικά με το «ρόλο των γυναικών» και «περί ομοφυλοφιλίας» (ότι είναι αμαρτία). Ο κ. Μπουτιλιόνε είχε πει τότε ότι πρόκειται για προσωπικές του απόψεις, που δεν θα επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές της αρμόδιας επιτροπής δεν πείστηκαν και ψήφισαν κατά της έγκρισής του. Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο υποχρεώθηκε, τότε, να ζητήσει από το ΕΚ να αναβάλει την ψηφοφορία σε επίπεδο ολομέλειας και επέστρεψε με μία νέα γενική πρόταση, δύο νέους ορισμένους επιτρόπους και μια αλλαγή σε χαρτοφυλάκιο.

Συγκεκριμένα, η ιταλική κυβέρνηση απέσυρε τον διορισμό του Μπουτιλιόνε και στη θέση του όρισε τον Φράνκο Φρατίνι, ο οποίος και τελικά «κληρονόμησε» το χαρτοφυλάκιο Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας. Η Λετονία απέσυρε την υποψηφιότητα της Ινγκρίντα Ούντρε, λόγω «πιθανής εμπλοκής της σε πολιτικές και νομικές παρανομίες» και αντ' αυτής προτάθηκε ο Αντρί Πίμπαλγκς, η υποψηφιότητα του οποίου τελικά εγκρίθηκε. Ενώ άλλαξε χαρτοφυλάκιο ο Ούγγρος υποψήφιος Λάσλο Κόβακς, ο οποίος είχε επικριθεί για την έλλειψη προετοιμασίας και ειδικής γνώσης του μελλοντικού χαρτοφυλακίου του (Ενέργεια) και, τελικά, του ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Εκλογή 2ης Επιτροπής Μπαρόζο (2009-2014): Στο επίκεντρο της κριτικής των ευρωβουλευτών βρέθηκε η υποψήφια επίτροπος της Βουλγαρίας, Ρουμιάνα Ζέλεβα, για τις «επιχειρηματικές συναλλαγές» της, ενώ κατά τη διάρκεια της ακρόασης αμφισβητήθηκε η «ικανότητά» της να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιό της (Ανθρωπιστική Βοήθεια). Η βουλγαρική κυβέρνηση απέσυρε την υποψηφιότητά της και πρότεινε την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Η κ. Γκεοργκίεβα παρέμεινε και στην επόμενη Επιτροπή υπό την προεδρία του Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ, ορίστηκε αντιπρόεδρος με αρμοδιότητα τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ενώ σήμερα είναι επικεφαλής του ΔΝΤ.

Εκλογή Επιτροπής Γιουνκέρ (2014-2019): Το 2014, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σε κοινή τους συνεδρίαση, απέρριψαν την υποψηφιότητα της επιτρόπου της Σλοβενίας, Αλένκα Βράτουσεκ. Αποφάνθηκαν ότι η ορισθείσα επίτροπος και αντιπρόεδρος για την Ενεργειακή Ένωση είχε «κακή γνώση του χαρτοφυλακίου», ενώ διατυπώθηκαν και «ηθικές ανησυχίες που συνδέονται με το διορισμό της ως ορισθείσας επιτρόπου από μια κυβέρνηση με επικεφαλής την ίδια» (η κ. Βράτουσεκ ήταν η πρωθυπουργός της χώρας). Η Σλοβενία απέσυρε την υποψηφιότητά της και διόρισε την Βιολέτα Μπουλκ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντα της επίτροπου Μεταφορών.

Επιπλέον, ο Ούγγρος υποψήφιος επίτροπος, Τίμπορ Νάβρατσιτς, έλαβε την έγκριση, αλλά όχι για το αρχικώς προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο, καθώς οι ευρωβουλευτές «επέκριναν την απόδοση αρμοδιοτήτων, που σχετίζονται με την ιθαγένεια λόγω των στενών δεσμών του με τον Ούγγρο πρωθυπουργό». Το αρχικό του χαρτοφυλάκιο αφορούσε τα θέματα Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Ιθαγένειας, ενώ, μετά τις πιέσεις, ο εκλεγμένος πρόεδρος Γιούνκερ αναγκάστηκε να μεταφέρει σε άλλον επίτροπο την αρμοδιότητα της Ιθαγένειας, προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σχετική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία για την έγκριση των Επιτρόπων είναι μία και πραγματοποιείται για το σύνολο των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ακροάσεων.

Εκλογή 1ης Επιτροπής φον ντερ Λάιεν (2019-2024): Το 2019, εκτιμάται ως η χρονιά, που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε την αυξανόμενη δύναμή του στον έλεγχο της σύνθεσης της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πρώτη φορά, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) δεν ενέκρινε τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων της ορισθείσας επιτρόπου Μεταφορών, Ροβάνα Πλουμπ (Ρουμανία) και του ορισθέντα επιτρόπου για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση, Λάσλο Τροσκάνι. Μάλιστα, ακόμη και έπειτα από προσωπικές εμφανίσεις (όπως προβλέπεται), η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν ενέκρινε τις γενικές δηλώσεις συμφερόντων τους, γεγονός που, βάσει του κοινοτικού δικαίου και του κανονισμού του ΕΚ, δεν τους επιτρέπει να συνεχίσουν στη διαδικασία των ακροάσεων, απαγορεύοντάς τους να λάβουν οποιαδήποτε θέση στο Κολλέγιο των Επιτρόπων. Αντικαταστάθηκαν από τους Αντίνα Βαλεάν (Ρουμανία) και Όλιβερ Βράχελι, οι οποίοι τελικά πήραν την έγκριση και την ψήφο του ευρωβουλευτών και ανέλαβαν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια.

Επιπλέον, το 2019, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ, απέρριψαν την επιλογή της γαλλικής κυβέρνησης, δηλαδή την Σιλβί Γκουλάρντ, η οποία θα αναλάμβανε το χαρτοφυλάκιο της Εσωτερικής Αγοράς, λόγω «διαφόρων ισχυρισμών που συνδέονται με την προηγούμενη πολιτική της απασχόληση» (ήταν ευρωβουλευτής). Η Γαλλία την αντικατέστησε με τον Τιερί Μπρετόν, ο οποίος τελικά έλαβε την επιβεβαίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Μπρετόν παραιτήθηκε από την Επιτροπή, αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, υπονοώντας (εμφανώς) ότι η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ζήτησε από τη γαλλική κυβέρνηση να μην ανανεώσει τη θητεία του με αντάλλαγμα ένα καλύτερο χαρτοφυλάκιο στη χώρα αυτή στην επόμενη Επιτροπή. Η Γαλλία μπαίνει στον αγώνα των ακροάσεων των επόμενων ημερών με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Στεφάν Σεζουρνέ, ως διορισθέντα επίτροπο και εκτελεστικό αντιπρόεδρο.

Εκλογή 2ης Επιτροπής φον ντερ Λάιεν (2024-2029): Κοινό μυστικό αποτελεί στις Βρυξέλλες ότι έπειτα από τις ακροάσεις των μελών της Επιτροπής Γιουνκέρ, αλλά κυρίως έπειτα από τις ακροάσεις μελών της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν, διεφάνη ξεκάθαρα πως, ενίοτε, πρόκειται για μία «εξαιρετικά πολιτικοποιημένη διαδικασία διορισμού». Αποκαλύφθηκαν, δε, οι δυσκολίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσει διεξοδικά την επάρκεια των διορισθέντων/εισών επιτρόπων και να τεκμηριώσει, ενίοτε, το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, του ελέγχου των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν (θα) υπάρχουν προσωπικά (δυνητικά) συμφέροντα, που συγκρούονται με εκείνα που θα αναλάβουν να υπηρετήσουν και να υπερασπιστούν από τη θέση του επιτρόπου.

Δεν είναι τυχαίος ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος των ακροάσεων

Με δεδομένα τα παραπάνω, άγνωστο παραμένει ακόμα, ποια προτεινόμενα μέλη της νέας Επιτροπής φον ντερ Λάιεν θα δεχτούν το ισχυρό χτύπημα, όπως και το εάν τελικά θα βρεθεί το έδαφος, η αιτία, ακόμη και η αφορμή για ένα (ακόμα) «χτύπημα», από τους ευρωβουλευτές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί προς πάσαν κατεύθυνση η ισχύ του και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά στη λογοδοσία της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στους ευρωβουλευτές.

Επίσης, πηγές των Βρυξελλών, αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν είναι τυχαίος ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος των ακροάσεων, από τη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ (πρόεδρος του ΕΚ και επικεφαλής πολιτικών ομάδων) έπειτα από διαβούλευση με τους προέδρους των Επιτροπών. Και ως παράδειγμα, υπογραμμίζουν ότι την τελευταία ημέρα των ακροάσεων (12 Νοεμβρίου) έχει οριστεί η ακρόαση των έξι (6) διορισθέντων/εισών αντιπροέδρων της νέας Επιτροπής, δηλαδή, του Γάλλου, Στεφάν Σεζουρνέ (Ευημερία και Βιομηχανική Στρατηγική), της Εσθονής, Κάγια Κάλας (Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας), του Ιταλού, Ραφαέλε Φίτο (Συνοχή και Μεταρρυθμίσεις), της Ισπανίδας, Τερέζα Ριμπέρα Ροντρίγκεθ (Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση), της Φιλανδής Χένα Βίρκουνεν (Τεχνολογική Κυριαρχία, Ασφάλεια και Δημοκρατία) και της Ρουμάνας Ροξάνα Μινζάτου (Άνθρωποι, Δεξιότητες και Ετοιμότητα). Η ακρόαση του διορισθέντα επιτρόπου για θέματα «Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού» έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου από την Επιτροπή Μεταφορών, παρουσία μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Οι ίδιες πηγές διαβεβαίωναν το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «πέραν από το όποιο "πολιτικό" ή "ουσιαστικό" μήνυμα θα θελήσουν να στείλουν οι ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια αυτών των ακροάσεων», ενδιαφέρουσες θα είναι οι ακροάσεις του διορισθέντα επιτρόπου από την Αυστρία, Μάγκνους Μπρούνερ, ο οποίος προτείνεται για το χαρτοφυλάκιο των «Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης», μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, αλλά και του Δανού διορισθέντος επιτρόπου, Νταν Γιέρενσεν, ο οποίος προτείνεται για το χαρτοφυλάκιο της «Ενέργειας και Στέγασης», δύο θέματα που απασχολούν όλα τα κράτη μέλη και έχει ήδη κριθεί ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Προς το παρόν τα επιτελεία και των δύο πλευρών, και των ευρωβουλευτών και των διορισθέντων/εισών επιτρόπων, έχουν μπει σε πυρετώδεις ρυθμούς (και εξαντλητική αναζήτηση στο διαδίκτυο) για να... ανακαλύψουν και να προετοιμαστούν για τα πιθανά «χτυπήματα» κατά τη διάρκεια των ακροάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.