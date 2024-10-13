Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου ενώ παράλληλα σειρήνες ηχούν από νωρίς το πρωί στη Χάιφα, την Άκρα και τις γύρω πόλεις στο βόρειο Ισραήλ.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί σημειώθηκε μεγάλης κλίμακας επίθεση με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ όπου το Iron Dome τις αναχαίτισε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο. Όλα τα βλήματα αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα, επισημαίνει ο στρατός και η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επίσης, τα επίσημα λιβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή καταστράφηκε σήμερα τζαμί στον νότιο Λίβανο.

"Γύρω στις 03:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), εχθρικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα με στόχο το παλιό τζαμί στο κέντρο του χωριού Κφαρ Τέμπνιτ, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI.

Οι IDF εντόπισαν όπλα της Χεζμπολάχ σε σπίτια

Την ίδια ώρα, το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι συγκρούστηκε δύο φορές με Ισραηλινούς στρατιώτες που προσπάθησαν να διεισδύσουν σήμερα σε περιοχή κοντά σε μεθοριακό χωριό στον νότιο Λίβανο.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά των Ισραηλινών στρατιωτών και "τους αντιμετώπισαν, καθώς αυτοί προσπαθούσαν να διεισδύσουν" στην περιοχή κοντά στο λιβανικό χωριό Ράμια, σε δύο απόπειρες που έκαναν, διευκρίνισε η ένοπλη σιιτική οργάνωση, αναφερόμενη σε συγκρούσεις που διήρκεσαν περίπου μια ώρα.

Από την πλευρά τους οι IDF ανέφεραν ότι από τις επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, η Ομάδα Μάχης της 8ης Ταξιαρχίας και η επίλεκτη αντιτρομοκρατική μονάδα LOTAR ανακάλυψαν δεκάδες αποθήκες όπλων σε σπίτια πολιτών.

Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός δείχνει μια κρύπτη από βλήματα όλμων ---μερικά προερχόμενα από το Ισραήλ- νάρκες, τουφέκια Καλάσνικοφ, γεμιστήρες και γιλέκα μάχης.

Ο στρατός λέει ότι βρήκε επίσης αντιαρματικούς πυραύλους Kornet και ότι οι κρύπτες προορίζονταν για την ελίτ δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ, καθώς ταίριαζαν για μια εισβολή στο βόρειο Ισραήλ.

Τα στρατεύματα, που διεξήγαγαν σημαντικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς στη Γάζα τον περασμένο χρόνο, επιχειρούν υπό την 91η Μεραρχία στο ανατολικό άκρο των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραηλινού Στρατού στο νότιο Λίβανο.

«Οι δυνάμεις διεξάγουν μάχες πρόσωπο με πρόσωπο, εξαλείφουν τρομοκράτες και καταστρέφουν τρομοκρατικές υποδομές που έχει αναπτύξει η Χεζμπολάχ κατά μήκος των συνόρων», λένε οι IDF.

Η ταξιαρχία βρήκε επίσης, υποδομή σήραγγας μέσα σε ένα από τα χωριά, συμπεριλαμβανομένων χώρων διαβίωσης για τους μαχητές της Χεζμπολάχ.

IDF troops from the 8th Brigade Combat Team uncover a Hezbollah tunnel in a village in southern Lebanon, acc to the IDF. pic.twitter.com/Zjfky0G903 — Lazar Berman (@Lazar_Berman) October 13, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.