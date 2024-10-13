Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην κεντρική και βόρεια Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο καθώς συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες στην περιοχή.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι που εργάζονται στον τομέα της υγείας ανέφεραν ότι ένα ισραηλινό χτύπημα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας σκότωσε μια οικογένεια οκτώ ατόμων. Συγκεκριμένα, το χτύπημα στη Γάζα αργά το Σάββατο έπληξε ένα σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat, σκοτώνοντας τους γονείς και τα έξι παιδιά τους, ηλικίας από 8 έως 23 ετών, σύμφωνα με το Νοσοκομείο Μαρτύρων Al-Aqsa στο κοντινό Deir al-Balah, όπου βρίσκονταν οι σοροί. Ακόμη

Ακόμη επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν πριν από μία εβδομάδα ακόμη μια επίθεση, λέγοντας ότι η Χαμάς προσπάθησε να «αποκαταστήσει» τις υποδομές της εκεί.

Εκτιμάται ότι 150 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτώθηκαν εκεί την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας στη Γάζα.

Οι εκτοπισμένοι στην περιοχή λένε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει περικυκλώσει τη Τζαμπάλια και τους διέταξε να φύγουν μέσω ενός διαδρόμου.

Επίθεση σε 40 στόχους

Στη Λωρίδα της Γάζας, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) λένε ότι σκότωσαν «δεκάδες τρομοκράτες», το Σάββατο, έπειτα από επίθεση σε «40 στόχους».

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι εντόπισε «εκρηκτικά», «όπλα» και «χειροβομβίδες» στην Τζαμπάλια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός λέει ότι ένας εκτοξευτής δέχθηκε επίθεση, που είχε στόχο την Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, χθες.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στον Λίβανο

Παράλληλα, στο νότιο Λίβανο, η Χεζμπολάχ λέει ότι «συγκρούστηκε» με Ισραηλινούς στρατιώτες που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο χωριό Ραμίγια, νωρίς την Κυριακή.

Σε μια σειρά ενημερώσεων τις τελευταίες δέκα ώρες, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις ισραηλινές επιθέσεις χθες στο Deir Bella, το Al Maaysra και το Barja.

Στο Ισραήλ, οι IDF λένε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 320 βλήματα από τον Λίβανο στο Ισραήλ το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

