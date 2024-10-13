Ο στρατός της Ταϊβάν βρίσκεται σήμερα «σε κατάσταση συναγερμού» αφού εντόπισε κινεζικό αεροπλανοφόρο νότια της νήσου, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν.

«Το κινεζικό αεροπλανοφόρο Λιαονίνγκ εισήλθε σε ύδατα κοντά στον πορθμό του Μπάσι και κατευθύνεται προς τον δυτικό Ειρηνικό», διευκρίνισε το υπουργείο, σημειώνοντας ότι ο στρατος παραμένει «σε κατάσταση συναγερμού, έτοιμος να αντιδράσει αν χρειαστεί».

Το Πεκίνο, το οποίο θεωρεί την Ταϊβάν κινεζική επαρχία, έχει εντείνει την στρατιωτική και πολιτική πίεσή του στη νήσο τα τελευταία χρόνια.

Με αφορμή την εθνική εορτή της Ταϊβάν ο πρόεδρός της Λάι Τσινγκ-τε δήλωσε την Πέμπτη ότι "θα αντισταθεί στην προσάρτηση" της νήσου.

Το Πεκίνο, το οποίο χαρακτηρίζει τον Λάι "αυτονομιστή", αντέδρασε προειδοποιώντας ότι οι "προκλήσεις" του προέδρου της Ταϊβάν θα προκαλέσουν "καταστροφή" για τον λαό του.

Πηγή: skai.gr

