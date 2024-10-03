Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι 26 νέοι επίτροποι της ΕΕ οι οποίοι θα εργαστούν στο πλάι της Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν. Πόσο «καθαροί» όμως οι νέοι επίτροποι;

Η επιτροπή νομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστή ως JURI, εξετάζει τις φορολογικές δηλώσεις όλων των ανώτατων αξιωματούχων της ΕΕ. Ενώ κανένας από τους 26 Επιτρόπους δεν απάντησε σε αίτημα κοινοποίησης της δήλωσής του, το Politico τις προμηθεύτηκε όλες και τις εξέτασε αναζητώντας τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.

Όπως σχολιάζει το δημοσίευμα, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι κάποιος έχει κάνει κάτι παράνομο, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που ξεχώρισαν, όπως τη μεγάλη ακίνητη περιουσία του Απόστολου Τζιτζικώστα ο οποίος θα είναι Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού.

Απόστολος Τζιτζικώστας

Σύμφωνα λοιπόν με το Politico, o Απόστολος Τζιτζικώστας έχει την πιο εντυπωσιακή λίστα ακινήτων με 4 σελίδες δήλωση που περιγράφουν τη μερική ή ολική ιδιοκτησία του σε 16 διαμερίσματα, 655,463 τ.μ γης, 6 καταστήματα, καθώς και πολλά γκαράζ και αποθηκευτικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Η οικογένεια του Απόστολου Τζιτζικώστα θεωρείται από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες στην Ελλάδα, με ιδιοκτησία γης που χρονολογείται εδώ και αιώνες, σύμφωνα με έναν Έλληνα αξιωματούχο, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να μιλήσει ελεύθερα. Η οικογένεια του κ. Τζιτζικώστα είναι από τις πλουσιότερες της βόρειας Ελλάδας.

Το χαρτοφυλάκιο του κ. Τζιτζικώστα θα περιλαμβάνει την τουριστική βιομηχανία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με αποφάσεις που θα μπορούσε να λάβει που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξία των ακινήτων του, είπε ένας ευρωβουλευτής που είχε πρόσβαση στη δήλωσή του και μίλησε επίσης ελεύθερα διατηρώντας ωστόσο την ανωνυμία του. Ο Έλληνας πολιτικός, ο οποίος δηλώνει επίσης ότι κατέχει μετοχές άνω των 200.000 ευρώ σε διάφορες επιχειρήσεις (από γαλακτοκομικά προϊόντα έως φωτοβολταϊκά), έλαβε επίσης χρηματοδότηση από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρώπης για μια από τις φάρμες του αξίας 18.116,30 ευρώ. Την ώρα της δημοσίευσης, ο Τζιτζικώστας δεν είχε απαντήσει σε αίτημα για σχολιασμό.

Ραφαέλε Φίτο

Ο Ιταλός επίτροπος Ραφαέλε Φίτο δήλωσε ότι κατέχει 7 διαμερίσματα, ενώ έχει μετοχές σε άλλα 3. Τα ακίνητά του, όλα στην Ιταλία, περιλαμβάνουν επίσης γη, δύο γκαράζ και ένα κελάρι. Το χαρτοφυλάκιο συνοχής και μεταρρυθμίσεων αναμένεται να αναλάβει ο πολιτικός από το δεξιό κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι. Δηλώνει επίσης ότι κατέχει το 15% ενός φαρμακείου στο Μπρίντιζι στη νότια Ιταλία, η αξία του οποίου υπολογίζεται - από τον ίδιο - σε 150.000 ευρώ.

Εκατερίνα Ζαχάριεβα

Η Επίτροπος της Βουλγαρίας Εκατερίνα Ζαχάριεβα προφανώς έχει δημιουργήσει επίσης την περιουσία της σε ακίνητα. Το 2008, αγόρασε ένα οικόπεδο 6.850 τ.μ. συμπεριλαμβανομένης μιας εξοχικής κατοικίας στην ελληνική χερσόνησο της Χαλκιδικής, καθώς και ένα διαμέρισμα στην πρωτεύουσα της χώρας της, Σόφια. Μεταξύ 2016 και 2018, η Ζαχάρεβα αγόρασε άλλα δύο σπίτια και οικόπεδα στη Βουλγαρία.

Βάλντις Ντομπρόβσκις

Περίεργο είναι επίσης, σύμφωνα με το Politico και το γεγονός πως ο Ευρωπαίος επίτροπος, Βάλντις Ντομπρόβσκις έχει καταθέσει ένα κενό έντυπο.

Σε δήλωσή του, ο Ντομπρόβσκις είπε στο Politico: «Οι δηλώσεις συμφερόντων μου είναι δημόσιες εδώ και 10 χρόνια και έχουν ολοκληρωθεί πλήρως σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες… Εδώ και 10 χρόνια υπηρετώ ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίστοιχα δεν υπάρχουν πολλές προηγούμενες δραστηριότητες που έμειναν να δηλωθούν».

Πρόσθεσε: «Έχω λάβει συνειδητή απόφαση να μην επενδύσω σε μετοχές ή ομόλογα εταιρειών ή παρόμοια μέσα για να αποφύγω οποιαδήποτε αντίληψη πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, ούτε έχω πραγματοποιήσει εμπορικές δραστηριότητες».

Στεφάν Σεζουρνέ

Ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο υποψήφιος Γάλλος επίτροπος για την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα, ήταν μεταξύ εκείνων που δεσμεύτηκαν για τη δημιουργία μιας ρυθμιστικής αρχής σε επίπεδο ΕΕ που θα εξετάζει διεξοδικά τις δηλώσεις των πολιτικών και θα υπερασπίζεται τη διαφάνεια κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ευρωβουλευτής του Renew. Ωστόσο, οι δικές του δηλώσεις δεν παρέχουν καμία ένδειξη για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά του στοιχεία ή τις υποχρεώσεις του.

Μάρος Σέφκοβιτς

Ο Σλοβάκος Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος κλήθηκε από τη φον ντερ Λάιεν να αναθεωρήσει το μητρώο διαφάνειας της ΕΕ είναι επίσης μεταξύ εκείνων που έχουν δώσει λίγες λεπτομέρειες για τα περιουσιακά του στοιχεία στη δήλωσή του.

Τερέσα Ριμπέρα

Η Ισπανίδα Τερέσα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση, είναι καλά συνδεδεμένη με τους διεθνείς κλιματικούς κύκλους. Πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της ως υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ισπανίας, συνεργάστηκε με περισσότερες από 10 διεθνείς ΜΚΟ, think tanks και φορείς που ασχολούνται με το κλίμα και το περιβάλλον.

Άντριους Κουμπίλιους

Ο Λιθουανός Άντριους Κουμπίλιους, επίτροπος για την άμυνα και το διάστημα, συνίδρυσε το 2019 το «Φόρουμ των Φίλων της Ευρωπαϊκής Ρωσίας», το οποίο υποστηρίζει την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία. Είναι επίσης μέλος μιας ένωσης που θεωρείται ιδιαίτερα επικριτική για την Κίνα. Ο Κουμπίλιους ήταν επίσης μέλος του διεθνούς συμβουλίου του Διεθνούς Ρεπουμπλικανικού Ινστιτούτου από το 2016 έως το 2019. Το IRI είναι μια μη κερδοσκοπική ομάδα που λαμβάνει ομοσπονδιακά κεφάλαια των ΗΠΑ με σκοπό να βοηθήσει τις χώρες να αναπτύξουν τους μηχανισμούς της δημοκρατίας.

Μάρτα Κως

Πριν επιλεγεί από τη Σλοβενία ​​για επίτροπος, η Μάρτα Κως εργαζόταν για την εταιρεία λόμπι των Βρυξελλών Kreab ως ανώτερος σύμβουλος και είχε επίσης τη δική της συμβουλευτική εταιρεία στην Ελβετία. Ενώ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δε θεωρούσε τον εαυτό της στους λομπίστες, η Κως απαριθμεί στη λίστα της το κυβερνητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου UEFA ως έναν από τους πελάτες της το 2021 σε επίπεδο ΟΗΕ «και τους πιο σχετικούς φορείς του». Η Κως, δεν δήλωσε οικειοθελώς ότι ο σύζυγός της είναι ο Henri Getaz, πρώην Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).

Πηγή: skai.gr

