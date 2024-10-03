Θα μπορούσε να έχει λάβει το αξίωμα του επιτρόπου για την... καταδίκη της ΕΕ, αντί γι΄αυτό του επιτρόπου της εξωτερικής πολιτικής. Αν κανείς αποφασίσει να μετρήσει πόσες φορές ο Ζοζέπ Μπορέλ έχει καταδικάσει γεγονότα ως επίτροπος της ΕΕ, θα χάσει το μέτρημα.

Καθώς ο Ύπατος Εκπρόσωπος, Ζοζέπ Μπορέλ ετοιμάζεται να παραδώσει την σκυτάλη στην πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλας, το Politico έψαξε και βρήκε μερικές δηλώσεις του Μπορέλ στο "Χ" στις οποίες η ΕΕ καταδικάζει διάφορες παγκόσμιες πολιτικές πρακτικές.

Πόσες όμως από αυτές τις καταδίκες έπιασαν πραγματικά τόπο και η ΕΕ πέτυχε αυτό που επιθυμούσε;

1 Οκτωβρίου 2024

« Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτός ο κύκλος επιθέσεων κινδυνεύει να τροφοδοτήσει μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή κλιμάκωση. Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» έγραψε ο Μπορέλ όταν το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου ως απάντηση στη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στη Βηρυτό και του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε στην Τεχεράνη.

Άλλαξε κάτι; Όχι. Αμέσως μετά την επίθεση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν θα «πληρώσει», ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ξεκινήσει μια πιο αποφασιστική απάντηση εάν το Ισραήλ αντιδράσει.

24 Σεπτεμβρίου 2024

«Η ΕΕ καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταστολή στη Λευκορωσία και τη δεινή κατάσταση περισσότερων από 1300 πολιτικών κρατουμένων. Η υποστήριξή μας προς τον λαό της Λευκορωσίας στην προσπάθειά του για μια δημοκρατική Λευκορωσία θα συνεχιστεί» έγραψε ό Μπορέλ όταν ο Αλεξάντερ Λουκασένκο κατέστειλε την πολιτική διαφωνία μετά από μαζικές διαδηλώσεις το 2020 και το 2021, φυλακίζοντας περισσότερους από χίλιους αντιφρονούντες.

Άλλαξε κάτι; Οχι. Αν και ο Λουκασένκο απελευθέρωσε μερικούς, 1.300 παραμένουν στη φυλακή σύμφωνα με Λευκορώσους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ορισμένους να εργάζονται σε μια φάρμα κρεμμυδιών ενός ακροδεξιού γερμανού πολιτικού.

18 Σεπτεμβρίου 2024

«Οι εκρήξεις στον Λίβανο φαίνεται να ήταν στοχευμένες, αλλά είχαν βαριές παράπλευρες ζημιές μεταξύ αμάχων: παιδιά σκοτώθηκαν. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Μπορώ μόνο να καταδικάσω αυτές τις επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου» έγραψε όταν χιλιάδες βομβητές και συσκευές επικοινωνίας που ανήκαν σε μέλη της Χεζμπολάχ πυροδοτήθηκαν εξ αποστάσεως σε μια επίθεση που αποδίδεται ευρέως στο Ισραήλ, σκοτώνοντας δεκάδες και τραυματίζοντας χιλιάδες.

Άλλαξε κάτι; Οχι. Στη συνέχεια, το Ισραήλ βομβάρδισε και κατέστρεψε το αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, σκοτώνοντας την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα και τον ηγέτη του πολιτικού κινήματος, Χασάν Νασράλα, και αυτή την εβδομάδα εξαπέλυσε χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο.

14 Σεπτεμβρίου 2024

«Ως G7, καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις εξαγωγές του Ιράν και την προμήθεια ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία. Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως κάθε υποστήριξη στον παράνομο και αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας» σχολίασε ο Μπορέλ όταν οι ΗΠΑ αποκάλυψαν τον Σεπτέμβριο ότι το Ιράν παρείχε πυραύλους στη Ρωσία για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Άλλαξε κάτι; Όχι. Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας συναντήθηκε με τον Ιρανό πρόεδρο. Οι δεσμοί μεταξύ των συμμαχικών απολυταρχιών παραμένουν ισχυροί.

12 Σεπτεμβρίου 2024

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τον βομβαρδισμό ενός φορτηγού της ΔΕΕΣ που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή του Ντόνετσκ, σκοτώνοντας 3 στελέχη της ΔΕΕΣ και τραυματίζοντας άλλους. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορούν να αποτελέσουν στόχο. Η Ρωσία θα λογοδοτήσει για όλες τις παραβιάσεις της ΔΑΔ» είπε ο Μπορέλ όταν ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ρωσικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τρία άτομα που εργάζονταν για τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) και τραυμάτισαν άλλους δύο σε ένα χωριό πρώτης γραμμής στην περιοχή του Ντόνετσκ.

Άλλαξε κάτι; Όχι. Μετά την επίθεση σε όχημα του Ερυθρού Σταυρού, η Ρωσία κατηγορήθηκε για συνεχιζόμενες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης μη στρατιωτικών υποδομών, ιατρικών εγκαταστάσεων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

10 Αυγούστου 2024

«Λυπούμαστε και καταδικάζουμε την αντίθεση του υπουργού Smotrich - ενάντια στα συμφέροντα του ισραηλινού λαού - σε μια συμφωνία. Η κατάπαυση του πυρός είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η δολοφονία αμάχων και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων» σχολίασε ο Μπορέλ όταν ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Bezalel Smotrich πρότεινε ότι το να αφήνουμε τους πολίτες της Γάζας να πεθαίνουν από την πείνα είναι «δικαιολογημένο και ηθικό» ως απάντηση στο γεγονός ότι η Χαμάς κρατούσε ισραηλινούς ομήρους και μίλησε κατά της κατάπαυσης του πυρός.

Άλλαξε κάτι; Όχι. Το Ισραήλ και η Χαμάς δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε κατάπαυση του πυρός και η ακροδεξιά παράταξη στην οποία ανήκει ο Smotrich ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στην ισραηλινή πολιτική.

8 Αυγούστου 2024

«Καταδικάζω έντονα την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να ανακαλέσει το διπλωματικό καθεστώς για τους Νορβηγούς διπλωμάτες που συναλλάσσονται με την Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό είναι ενδιαφέρον για όλους όσους εργάζονται για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Πλήρης αλληλεγγύη στη Νορβηγία» έγραψε όταν το Ισραήλ ανακάλεσε τη διαπίστευση 8 Νορβηγών διπλωματών που υπηρετούσαν ως εκπρόσωποι στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως απάντηση σε αυτό που ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ, Κατς περιέγραψε ως αντι-ισραηλινές ενέργειες της Νορβηγίας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Άλλαξε κάτι; Οχι. Οι 8 διπλωμάτες δεν έχουν λάβει ακόμη το διπλωματικό τους καθεστώς, ωστόσο δόθηκε σε όλους η επιλογή να υποβάλουν αίτηση για νέα διαπίστευση.

14 Ιουλίου 2024

«Σοκαρισμένος από την είδηση ​​της επίθεσης στον Πρόεδρο Τραμπ, την οποία καταδικάζω έντονα. Για άλλη μια φορά, γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων πράξεων βίας κατά πολιτικών προσώπων» έγραψε ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέζησε από απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου.

Άλλαξε κάτι; Οχι. Ο Τραμπ παραλίγο να πυροβοληθεί ξανά ενώ έπαιζε γκολφ στο γήπεδο του στη Φλόριντα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτή τη φορά, ο ύποπτος εντοπίστηκε έγκαιρα από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και αργότερα τέθηκε υπό κράτηση.

8 Ιουνίου 2024

«Σοκαρισμένος από μια άλλη φυσική επίθεση εναντίον ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη. Το καταδικάζω. Την αλληλεγγύη μου στην @Statsmin Mette Frederiksen. Η βία δε θα καθορίσει τις πολιτικές μας επιλογές» σχολίασε όταν η πρωθυπουργός της Δανία, Μέττε Φρεντέρικσεν σπρώχτηκε σε έναν δρόμο στην Κοπεγχάγη. Ένας δικαστής καταδίκασε τον δράστη, πολωνό υπήκοο, σε τέσσερις μήνες φυλάκιση.

Άλλαξε κάτι; Οχι. Η πολιτική βία ήταν διάχυτη στην Ευρώπη το 2024, με περισσότερους από 50 υποψηφίους και το προσωπικό τους να έχουν δεχτεί επίθεση κατά τις γαλλικές εκλογές.

31 Μαΐου 2024

«Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια χαρακτηρισμού μιας υπηρεσίας του ΟΗΕ ως τρομοκρατική οργάνωση» είπε ο Μπορέλ όταν το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε μια προκαταρκτική πρόταση νόμου που χαρακτηρίζει την UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες, ως «τρομοκρατική οργάνωση» για τις υποτιθέμενες διασυνδέσεις της με τη Χαμάς και άλλες μαχητικές ομάδες.

Άλλαξε κάτι; Οχι. Η ισραηλινή Κνεσέτ έχει προωθήσει νομοθεσία με στόχο τον επίσημα χαρακτηρισμό της UNRWA ως τρομοκρατικής οντότητας.

Πηγή: skai.gr

