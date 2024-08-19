Οι υποδομές στα λιμάνια των νησιών έχουν παραμείνει στη δεκαετία του '70-'80, σε αντίθεση με τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των πλοίων, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά του Ε/Γ Ο/Γ «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» στην Άνδρο αλλά και αυτό του FAST FERRIES ANDROS.

Το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών υποστηρίζει ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπως και σε πολλές άλλες στο παρελθόν, ο «αποδιοπομπαίος τράγος είναι οι Πλοίαρχοι», οι οποίοι «συνελήφθησαν και κρατήθηκαν με τη διαδικασία του αυτόφωρου σαν να ήταν εγκληματίες».

Προσθέτει επίσης ότι όλοι γνωρίζουν πως η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που διαθέτει τόσο μεγάλο νησιωτικό σύμπλεγμα, μεγάλο ακτοπλοϊκό στόλο, για να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το έργο και ιδίως κατά τους θερινούς μήνες που αυξάνεται η συχνότητα των προσεγγίσεων στα λιμάνια.

Η ΠΝΟ ξεκαθαρίζει ότι θα υπερασπιστεί το σύνολο των δικαιωμάτων των Ναυτεργατών αλλά και των Νησιωτών και όλων των χρηστών των ενδοθαλασσίων μεταφορών, για να μπορούν να ταξιδεύουν όλοι με Ασφάλεια.

Δηλώνει επίσης ότι «οι συνάδελφοι Πλοίαρχοι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε νομικές διαδικασίες, η Ομοσπονδία θα τους στηρίξει με όποιο τρόπο χρειαστεί».

«Οι ελλείψεις των λιμενικών υποδομών, οι ισχυροί άνεμοι 9 μποφόρ και οι παραλείψεις λιμενικών οργάνων για την ασφαλή επιβίβαση των επιβατών» συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόκληση του περιστατικού που συνέβη τον Δεκαπενταύγουστο στο λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο με το πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΠΕΝ.

Το συνδικαλιστικό όργανο των πλοιάρχων αναφέρει ότι για μία ακόμα φορά ανακαλύφθηκε στο πρόσωπο του πλοιάρχου του ΣΑΟΝΗΣΟΣ το εξιλαστήριο θύμα όπως το ίδιο είχαν πραχθεί πριν από λίγες ημέρες και με τον πλοίαρχο του fast ferries andros τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται εξάλλου ότι 9 πλοίαρχοι επιβατηγών πλοίων που δραστηριοποιούνται σε πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας σε επιστολή τους προς την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού χαρακτηρίζουν αδικαιολόγητη τη σύλληψη του πλοιάρχου του ΣΑΟΝΗΣΟΣ προσθέτοντας ότι αν ο συνάδελφός τους δεν είχε ξεσύρει την άγκυρα και δεν προέβαινε εσπευσμένα σε άμεσο απόπλου του πλοίου τότε η εξέλιξη του γεγονότος θα είχε ολέθρια αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι ελεύθερος με τον ορισμό τακτικής δικάσιμου, αφέθηκε μετά την απολογία στην εισαγγελία της Σύρου, ο πλοίαρχος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» που κατηγορείτο για παράβαση του άρθρου 291 του Π.Κ. (Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών).

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης κατά τη διαδικασία της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων επί του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα στο λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο με έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα να ανυψωθεί το μπροστινό τμήμα του καταπέλτη και να προκληθούν υλικές ζημιές σε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα που επιχειρούσε να επιβιβασθεί.

Το Ι.Χ.Ε. παρέμεινε ακινητοποιημένο στον προβλήτα και ακολούθως, ο πλοίαρχος του «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» δήλωσε ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αδυνατούσε να ολοκληρώσει την επιβίβαση των επιβατών και οχημάτων και έκρινε επισφαλή την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι του Γαυρίου.

Η οδηγός του οχήματος που υπέστη υλικές ζημιές είχε υποβάλλει μήνυση στο Λιμεναρχείο Άνδρου κατά του πλοιάρχου του πλοίου και κατά παντός υπευθύνου.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει έρευνα για το συμβάν, ενώ η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι κατόπιν της Εισαγγελικής εντολής για την σύλληψη του πλοιάρχου του ΕΓ-ΟΓ «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» και την υποχρεωτική απόλυσή του, το πλοίο δεν δύναται να συνεχίσει την εκτέλεση των δρομολογίων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλοίο «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» το ναυτολόγιο έχει κλείσει και σε αυτό επέβαιναν συνολικά 33 μέλη πλήρωμα. Οκτώ άτομα που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν χθες το πλοίο αποχώρησαν σήμερα ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει καταβάλει τις οφειλόμενες αποζημιώσεις.

Στο μεταξύ στη σύλληψη του πλοιάρχου και του υπάρχου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «CHAMPION JET 1», σημαίας Κύπρου, προχώρησε στο πλαίσιο του αυτοφώρου η λιμενική αρχή της Θήρας μετά τον τραυματισμό δύο ημεδαπών επιβατών, ηλικίας 53 και 35 ετών.

Κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα Νάξου οι τόσο ο πλοίαρχος, όσο και ο ύπαρχος αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Οι δυο τους κατηγορούνται για παράβαση των άρθρων 291 «Διατάραξη της ασφάλειας πλοίων», 306 «Έκθεση σε κίνδυνο», 307 «Παράλειψη προσφοράς βοήθειας» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα κατά την αποβίβαση των δύο επιβατών από τον αριστερό καταπέλτη του πλοίου, η 35χρονη γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στη μέση, τον αυχένα και στο αριστερό χέρι.

Στη συνέχεια, ο 53χρονος στην προσπάθειά του να βοηθήσει την 35χρονη, γλίστρησε στον καταπέλτη και τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

