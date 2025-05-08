Στο Κρεμλίνο όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη πολύχρωμη εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση, η οποία αποτελεί ένα μέσο επίδειξης της σύγχρονης ρωσικής ισχύος. Όμως, η απειλή των ουκρανικών drones προσθέτει φέτος μια επιπλέον νευρικότητα στη Ρωσία, σύμφωνα με το CNN.

Η φετινή εκδήλωση για την 80ή επέτειο είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Κρεμλίνο και, ως εκ τούτου, μπορεί να αποδειχθεί ένας ιδιαίτερα δελεαστικός στόχος για όσους εύχονται το κακό του. Δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι πατριώτες αναμένεται να παραταχθούν στους δρόμους, χειροκροτώντας καθώς τα τανκς και οι εκτοξευτές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων περνούν από μπροστά τους.

Ο Πούτιν έχει επίσης προσκαλέσει ξένους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Σι Τζινπίνγκ της Κίνας και του Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα της Βραζιλίας. Αναμένεται επίσης να παραστούν οι ηγέτες της Λευκορωσίας, της Βενεζουέλας, της Κούβας, του Βιετνάμ και της Δημοκρατίας του Κονγκό, μαζί με τους προέδρους αρκετών πρώην σοβιετικών κρατών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κρεμλίνο αναφέρει ότι τουλάχιστον δύο Ευρωπαίοι ηγέτες, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο και ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, θα παραστούν στην εκδήλωση.

Παρά όμως της μεγάλης κλίμακας συγκέντρωση παγκόσμιων ηγετών, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι - ο οποίος έχει επικρίνει ως ανεπαρκή τη ρωσική έκκληση για τριήμερη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Ημέρα της Νίκης - δεν αποκλείει μια επίθεση είτε από τις δυνάμεις του είτε από υποστηρικτές του εντός της Ρωσίας.

Σε πρόσφατη ομιλία του, ο Ζελένσκι - ο οποίος υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει εκεχειρία τουλάχιστον 30 ημερών για να καταστεί δυνατή η προετοιμασία των επόμενων βημάτων- προειδοποίησε ότι το Κίεβο «δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει» στη Ρωσία λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης και δεν θα «παίξει παιχνίδια για να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα που θα επιτρέψει την έξοδο του Πούτιν από την απομόνωση στις 9 Μαΐου».

Σημαντικές παρουσίες

Η Κίνα παραμένει ένας σημαντικός υποστηρικτής της Ρωσίας και η υψηλού προφίλ παρουσία του Σι στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης μαρτυρά τη δύναμη αυτού του δεσμού. Αλλά ακόμη πιο σημαντική, ίσως, είναι η δραματική, ακόμη και εκπληκτική, βελτίωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου φάνηκε αποφασισμένη να επιδιώξει την αποκατάσταση φιλικών οικονομικών και διπλωματικών δεσμών με τη Μόσχα, ακόμη και με τον κίνδυνο να αποξενώσει τους παραδοσιακούς συμμάχους. Ορισμένα ρωσικά μέσα μάλιστα, εικάζουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα παραστεί προσωπικά στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης μαζί με τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αλλά κάθε θετική πλευρά, κρύβει και ένα σύννεφο. Και τα πράγματα δεν πάνε όλα προς το μέρος του Κρεμλίνου. Η απειλή για την ασφάλεια που πλανιέται πάνω από την παρέλαση ενδεχομένως προμηνύει τις επικείμενες προκλήσεις για το Κρεμλίνο στον συνεχιζόμενο πόλεμό του στην Ουκρανία, ο οποίος δείχνει ελάχιστα σημάδια υποχώρησης.

Οι τελευταίες δυτικές εκτιμήσεις για τις ρωσικές απώλειες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο, πλησιάζουν γρήγορα τον τρομακτικό αριθμό του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, ένας αριθμός που είναι πιθανό να αυξηθεί μόνο εάν οι μάχες συνεχιστούν.

Υπάρχουν επίσης δυσοίωνες ενδείξεις ότι η μέχρι τώρα ανθεκτική ρωσική οικονομία μπορεί επιτέλους να αρχίσει να λυγίζει.

Εν τω μεταξύ, ο απογοητευμένος Τραμπ, ο οποίος πριν αναλάβει τα καθήκοντά του καυχιόταν ότι θα μπορούσε να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, τώρα φαίνεται να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία τροφοδοτώντας την με όπλα και επιβάλλοντας κυρώσεις στη Μόσχα.

Και μπορεί η Κόκκινη Πλατεία να γεμίζει με άρματα μάχης και στρατιώτες ως μια απόδειξη της ισχύς της Ρωσίας, στην πραγματικότητα όμως μια ρωσική νίκη στην Ουκρανία παραμένει μια μακρινή προοπτική, καταλήγει το δημοσίευμα.

