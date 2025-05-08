Ουκρανός ΥΠΕΞ: Φάρσα η τριήμερη κατάπαυση πυρός της Ρωσίας

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η τριήμερη κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «φάρσα» διότι οι ρωσικές δυνάμεις την έχουν παραβιάσει κατ’ επανάληψη τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή της.

«Όπως αναμενόταν, η ‘κατάπαυση πυρός της παρέλασης’ του Πούτιν αποδεικνύεται φάρσα», έγραψε ο Σιμπίχα στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στην εκεχειρία που συμπίπτει με την παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας για την επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου», έγραψε ο Σιμπίχα.

Από τα μεσάνυχτα, η Ρωσία έχει «διαπράξει 734 παραβιάσεις της κατάπαυσης πυρός και έχει εξαπολύσει 63 επιχειρήσεις επίθεσης», δήλωσε ο ίδιος.

Η Ουκρανία θα απαντήσει «με τον κατάλληλο τρόπο σε όλες τις επιθέσεις» και θα μοιραστεί με τους εταίρους της «όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης πυρός από τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Σιμπίχα.

I just spoke with Ukraine's military command, who provided information about the frontline situation. Predictably, Putin's "Parade ceasefire" proves to be a farce.



According to our military data, despite Putin's statements, Russian forces continue to attack across the entire… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 8, 2025

Σημειώνεται πως η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε νωρίς την Πέμπτη ότι ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εκτόξευσε κατευθυνόμενες βόμβες στην περιοχή του Σούμι για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας με πρωτοβουλία του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι «τηρεί αυστηρά» την κατάπαυση πυρός και δεν θα εξαπολύσει κανένα πλήγμα από αέρος, με πύραυλο, από δυνάμεις του πυροβολικού ή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις απαντούν συμμετρικά στις παραβιάσεις της κατάπαυσης πυρός από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

