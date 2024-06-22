Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Βρετανική κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Λονδίνο πως οι «Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων στην Κύπρο δεν έχουν φιλοξενήσει καθόλου ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό ή αεροσκάφη από πριν από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς».

Η πηγή είχε κληθεί να τοποθετηθεί επί της απειλής του ηγέτη της Χεζμπολάχ εναντίον της Κύπρου ότι θα αποτελεί στόχο σε μια σύρραξη εφόσον παράσχει χρήση αεροδρομίων ή βάσεων στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Εκπρόσωπος του Foreign Office, εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει επισήμως την απειλή του Σαγιέντ Χασάν Νασράλα είπε πως «ο κίνδυνος λανθασμένου υπολογισμού στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ είναι σοβαρός».

Συμπλήρωσε πως το Λονδίνο προτρέπει όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.