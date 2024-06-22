Ιράν: Γλίτωσε τη θανατική ποινή ο ράπερ Τουμάζ Σαλεχί

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν ανέτρεψε τη θανατική ποινή που είχε επιβληθεί στον ράπερ Τουμάζ Σαλεχί με κατηγορίες που συνδέονται με την περίοδο αναταραχών στη χώρα, το 2022-2023, όπως ανήρτησε σήμερα στην πλατφόρμα Χ ο δικηγόρος του.

«Η θανατική ποινή του #Τουμάζ_Σαλεχί ανατράπηκε και με βάση την απόφαση επί της έφεσης…του Ανώτατου Δικαστηρίου, η υπόθεση θα ανατεθεί σε (άλλη) αρχή για εξέταση», έγραψε στο Χ ο δικηγόρος Αμίρ Ραϊσιάν.

Δεν υπήρξε άμεση επίσημη επιβεβαίωση της απόφασης.

Τα τραγούδια του Σαλεχί υποστήριζαν τις διαδηλώσεις που προκλήθηκαν από τον θάνατο στη διάρκεια αστυνομικής κράτησης της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής Ιρανής κουρδικής καταγωγής, η οποία είχε συλληφθεί γιατί δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της.

