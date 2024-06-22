Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 42 ανθρώπων

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις σε περιοχές της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς.

Μια ισραηλινή επίθεση με στόχο κατοικίες στο Αλ Σάτι, έναν από τους οκτώ ιστορικούς καταυλισμούς προσφύγων στη Λωρίδα της Γάζας, προκάλεσε τον θάνατο 24 ανθρώπων, δήλωσε στο Reuters ο Ισμαήλ Αλ Ταουμπάλτα.

Άλλοι 18 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επίθεση με στόχο κατοικίες στη συνοικία Αλ Τούφα.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα μια σύντομη ανακοίνωση: «Πριν από λίγο, μαχητικά αεροσκάφη των (ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων) IDF έπληξαν δύο στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς στην περιοχή της Πόλης της Γάζας».

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι σύντομα θα δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.