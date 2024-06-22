Τρεις άνθρωποι αγνοούνται μετά τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στη νοτιοανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία στο καντόνι Γκριζόν.

Ένα τέταρτο άτομο, μια γυναίκα που είχε επίσης δηλωθεί αγνοούμενη, «βρέθηκε ζωντανή» και τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Καταιγίδες και πολύ έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κοιλάδα Μεσολτσίνα, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού.

«Τα ποτάμια υπερχείλισαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν και έπρεπε να αποκλειστούν», εξήγησε η αστυνομία.

Αρκετές δεκάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν επίσης από τα σπίτια τους σε αυτή την περιοχή καθώς και στη γειτονική κοιλάδα Καλάνκα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελβετίας τις τελευταίες ημέρες. Η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους αποκόπηκε και διακόπηκαν οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Το διάσημο χιονοδρομικό κέντρο του Ζερμάτ, στο καντόνι του Βαλέ, είναι αποκομμένο από τον κόσμο από το μεσημέρι της Παρασκευής, λόγω κινδύνου πλημμύρας, που οδήγησε στη διακοπή των σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

