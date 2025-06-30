Οι συμφωνίες για τα κρίσιμα ορυκτά θα κυριαρχήσουν στην επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι σε Γκάνα, Ναμίμπια, Βραζιλία, Αργεντινή και Τρινιντάντ και Τομπάγκο, που ξεκινά την Τετάρτη, καθώς η ινδική βιομηχανία αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της επιβολής περιορισμών στις εξαγωγές από την Κίνα.

«Έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο στην Αργεντινή», δήλωσε τη Δευτέρα ο Ντάμμου Ράβι, γραμματέας για τις οικονομικές σχέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί, ενόψει της περιοδείας. «Οι κρατικές εταιρείες Khanij Bidesh India Ltd. και NMDC Ltd. εξετάζουν εταιρικές συνεργασίες στην Αφρική».

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών στον κόσμο, έχει αρχίσει να περιορίζει τις εξαγωγές τους, αξιοποιώντας όλο και περισσότερο την κυριαρχία της ως γεωπολιτικό εργαλείο πίεσης. Οι περιορισμοί στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τα ηλεκτρικά οχήματα, προκαλούν ανησυχία στους Ινδούς κατασκευαστές, που φοβούνται διακοπές στην παραγωγή.

Οι εταιρείες Khanij Bidesh και Coal India Ltd. έχουν ήδη τέσσερις μεταλλευτικές παραχωρήσεις για σπάνιες γαίες στη Λατινική Αμερική και η Ινδία βρίσκεται σε συνομιλίες με την Αργεντινή, το Περού και τη Βολιβία για την απόκτηση επιπλέον παραχωρήσεων, δήλωσε ο Περιασάμι Κουμαράν, γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας.



Πηγή: The Washington Post

