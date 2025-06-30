Glastonbury: Σάλος με τα συνθήματα κατά του Ισραήλ

Ο έντονος απόηχος που άφησαν τα συνθήματα κατά του Ισραήλ στο ιστορικό φεστιβάλ Glastonbury έχει πυροδοτήσει πολιτική ένταση στη Μεγάλη Βρετανία, με ιδιαίτερα αυστηρή κριτική από τον νέο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Παράλληλα, στο προσκήνιο βρέθηκε και η ζωντανή μετάδοση από το BBC, προκαλώντας δημόσιο διάλογο για τα όρια της ελευθερίας του λόγου και τις ευθύνες των μέσων ενημέρωσης.

Το Glastonbury, ένας θεσμός με πάνω από πενήντα χρόνια ιστορίας και σχεδόν 4.000 καλλιτεχνικές εμφανίσεις σε διάστημα πέντε ημερών, φέτος απασχολεί περισσότερο για τη πολιτική του διάσταση παρά για τη μουσική του ταυτότητα.

Δήλωση-σοκ από Bob Vylan και οι πολιτικές αντιδράσεις

Η επίμαχη στιγμή ήρθε το Σάββατο, όταν το πανκ-ραπ συγκρότημα Bob Vylan εμφανίστηκε στη σκηνή και ο τραγουδιστής Bobby Vylan προκάλεσε σάλο με φράσεις που ζητούσαν «απελευθέρωση της Παλαιστίνης και θάνατο στον στρατό του Ισραήλ». Ο ίδιος, παρουσία κοινού και τηλεοπτικού φακού, φώναξε: *«ελευθερώστε, ελευθερώστε την Παλαιστίνη»* και *«θάνατος, θάνατος στον ισραηλινό στρατό»*.

Οι άμεσες αντιδράσεις προήλθαν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, που έκανε λόγο για «αποκρουστική ρητορική μίσους» και συνθήματα που δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια σφαίρα. Παράλληλα, ξεκίνησε ποινική διερεύνηση για τα συγκεκριμένα περιστατικά, με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ να επισημαίνει την ειρωνεία της επίθεσης κατά του Ισραήλ, θύμίζοντας τις πρόσφατες τραγωδίες σε φεστιβάλ στη Μέση Ανατολή.

Οι διοργανωτές του Glastonbury διαχωρίστηκαν από το συμβάν, διαβεβαιώνοντας πως ο καλλιτέχνης «ξεπέρασε τα όρια» και ότι το φεστιβάλ φιλοξενεί συχνά απόψεις με τις οποίες δεν ταυτίζεται.

Το BBC στο επίκεντρο των εξελίξεων

Ιδιαίτερη διάσταση έλαβε το ζήτημα με τη συμμετοχή του BBC, που μετέδωσε ζωντανά το φεστιβάλ τόσο σε παραδοσιακές πλατφόρμες όσο και μέσω BBC iPlayer. Ο πρωθυπουργός Στάρμερ απαίτησε «εξηγήσεις» από το δημόσιο μέσο, ενώ η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι και ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Κρις Φιλπ ζήτησαν περαιτέρω έλεγχο της διαδικασίας μετάδοσης και ακόμα και δίωξη του καλλιτέχνη, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια ρητορική «υποκινεί βία και μίσος».

Το BBC, από την πλευρά του, χαρακτήρισε τις δηλώσεις «βαθύτατα προσβλητικές» και σημείωσε ότι η εμφάνιση των Bob Vylan δεν θα διατίθεται πλέον στην πλατφόρμα iPlayer. Σε επίσημη ανακοίνωση τόνισε: *«Το BBC σέβεται την ελευθερία του λόγου αλλά στέκεται σθεναρά ενάντια στην υποκίνηση βίας. Τα αντισημιτικά αισθήματα των Bob Vylan είναι εντελώς απαράδεκτα»*. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι θα έπρεπε να έχει διακόψει τη ζωντανή μετάδοση.

Κατηγορίες και για το συγκρότημα Kneecap

Στο στόχαστρο βρέθηκε και το ιρλανδικό γκρουπ Kneecap μετά από προηγούμενες δηλώσεις περί «γενοκτονίας» στη Γάζα και αναφορές σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο ίδιος ο τραγουδιστής του γκρουπ, Liam Og O Hannaidh, κατηγορείται –και το αρνείται– για σύνδεση με τη Χεζμπολάχ, με την επόμενη δικαστική του ακρόαση να έχει οριστεί για τον Αύγουστο.

Για τους Kneecap, το BBC δεν προχώρησε σε ζωντανή μετάδοση, ενώ έκανε σαφές πως η ηχογράφηση θα δημοσιευτεί με απαραίτητες επεξεργασίες ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις «κατευθυντήριες γραμμές» του σταθμού.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.