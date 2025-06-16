Το Πεκίνο θα συνεχίσει να ενισχύει τον έλεγχο και την έγκριση αιτήσεων εξαγωγής για προϊόντα που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες, δήλωσε ο Χε Γιαντόνγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου, στις 12 Ιουνίου. Η σχετική δήλωση έγινε στη διάρκεια προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου, με τον Χε να απαντάει σε σχετική ερώτηση.

Σε εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν, η Κίνα εξέτασε και ενέκρινε έναν συγκεκριμένο αριθμό αιτήσεων αδειών εξαγωγής για προϊόντα που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες.

Οι σχετικές εγκρίσεις δόθηκαν αφού προηγήθηκε ορθολογική εξέταση των αιτημάτων της ζήτησης, αλλά και των ανησυχιών που υπάρχουν σε διαφορετικές χώρες, σχετικά με τη χρήση των σπάνιων γαιών για πολιτικούς σκοπούς.

Ανοδική πορεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας εν μέσω διεθνών προκλήσεων

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε στις 12 Ιουνίου ότι το εξωτερικό εμπόριο της χώρας επιδεικνύει ανθεκτικότητα και δυναμισμό μέχρι τώρα μέσα στη χρονιά που διανύουμε, παρά το πολύπλοκο εξωτερικό περιβάλλον, με πρόοδο να καταγράφεται τόσο στην κλίμακα της ποιότητας, όσο και στο εμπόριο των αγαθών.

Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2025, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ίδιου υπουργείου Χε Γιαντόνγκ η Κίνα:

Αύξησε το εμπόριό της με τις χώρες της πρωτοβουλίας "Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος" κατά 4,2%,

Με τις χώρες της ASEAN (Ένωση Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας) κατά 9,1%, και

Με τις χώρες της Αφρικής κατά 12,4%.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι το εμπορικό δίκτυο της Κίνας διαφοροποιείται αυξητικά με τις αναπτυσσόμενες αγορές να έχουν ηγετικό ρόλο στη σταδιακά αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη των παραπάνω αναφερόμενων γεωγραφικών περιοχών, σημείωσε ο Χε στη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

