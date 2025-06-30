Τουρκία: Για τις 8 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του CHP

Για τις 8 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας σχετικά με τις καταγγελίες για δωροδοκία συνέδρων στο συνέδριο του κόμματος στις 4-5 Νοεμβρίου του 2023.

Στη δίκη αυτή, που ξεκίνησε όπως ήταν προγραμματισμένη σήμερα, 30 Ιουνίου, ελλοχεύει ο κίνδυνος να καθαιρεθεί ο πρόεδρος του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ και να οριστεί διαχειριστής στο κόμμα ή να κηρυχθεί το συνέδριο άκυρο -ως «μη εγένετο»- και να επιστρέψει στην ηγεσία του κόμματος ο τέως πρόεδρός του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Κιλιτσντάρογλου, παρά τις εκκλήσεις να μην αποδεχτεί την ετυμηγορία του δικαστηρίου αν αυτό ακυρώσει το 38ο Συνέδριο του κόμματος και κατ' επέκταση την εκλογή Οζέλ στην προεδρία, δηλώνει αποφασισμένος να επανέλθει στην ηγεσία του, με το σκεπτικό ότι σε διαφορετική περίπτωση το κόμμα θα αναλάβει διαχειριστής. Ο ίδιος ο Κιλιτσντάρογλου είχε δώσει «λαβές» στην εισαγγελική έρευνα σε σχέση με τις κατηγορίες για εξαγορά ψήφων, δηλώνοντας σε τηλεοπτική συνέντευξή του ότι το συνέδριο του 2023 είχε «σκιές», ζητώντας από την νυν ηγεσία του κόμματος εξηγήσεις, υιοθετώντας ουσιαστικά τα υπονοούμενα του αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Την υπόθεση οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες με καταγγελία του ο αποπεμφθείς από το CHP τέως δήμαρχος Αντιόχειας, Λουτφού Σαβάς.

Ως σκεπτικό του δικαστηρίου της 'Αγκυρας για την αναβολή της δίκης αναφέρεται η υποχρέωση να αποφανθεί πρώτα επί της αναίρεσης της απόφασης περί αναρμοδιότητας του 26ου Ποινικού Δικαστηρίου της 'Αγκυρας όσον αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

