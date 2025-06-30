Ένα εντυπωσιακό βίντεο το οποίο δείχνει την ανατίναξη μιας σημαντικής σήραγγας της Χαμάς στη νότια Γάζα φέρνουν στη δημοσιότητα οι IDF.

Πρόκειται για μια σήραγγα η οποία αποκαλύφθηκε και αποσυναρμολογήθηκε από την 188η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία και τη μονάδα μηχανικού μάχης Yahalom.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, η υπόγεια διάβαση, που βρίσκεται στην περιοχή Χαν Γιουνίς, εκτεινόταν σε μήκος δύο χιλιομέτρων και έφτανε σε βάθος 20 μέτρων. Λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τη Χαμάς για στρατιωτικές δραστηριότητες και ως κρησφύγετο, με στρατιώτες να ανακαλύπτουν κοιτώνες στο εσωτερικό της. Μέρος της σήραγγας βρισκόταν κάτω από το πρώην κτίριο του σχολείου Ma'an.

Ο στρατός αναφέρει ότι η επιχείρηση ήταν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας των τελευταίων εβδομάδων, κατά την οποία η 188η Ταξιαρχία, μαζί με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, κατέστρεψαν εκατοντάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαμάς, σκότωσαν δεκάδες μέλη και εντόπισαν όπλα στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

