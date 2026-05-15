Οι Σομαλοί πειρατές επωφελούνται από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς τα εμπορικά πλοία, αποφεύγοντας τις εμπόλεμες ζώνες, πραγματοποιούν μεγάλες παρακάμψεις γύρω από την Αφρική και καταλήγουν ξανά στην «επικράτεια» δράσης τους.

Η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει δραστικά την κυκλοφορία μέσω των Στενού του Ορμούζ. Για να αποφύγουν την περιοχή, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάζονται να κατευθύνονται γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής, αυξάνοντας τη διάρκεια των ταξιδιών κατά εβδομάδες και οδηγώντας την κίνηση κατευθείαν στη λεκάνη της Σομαλίας.

Η αλλαγή πορείας κοστίζει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια επιπλέον ανά πλοίο, λόγω αυξημένων καυσίμων, ασφαλίστρων και λειτουργικών εξόδων. Παράλληλα όμως, έχει επιτρέψει στους πειρατές να επιστρέψουν δυναμικά, απειλώντας να ανατρέψουν τα χρόνια σχετικής ηρεμίας στις σομαλικές ακτές.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της Υπηρεσίας Εμπορικών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) στις 12 Μαΐου, Σομαλοί πειρατές κρατούν σήμερα τουλάχιστον τρία πλοία: δύο πετρελαιοφόρα και ένα φορτηγό/τσιμεντάδικο πλοίο.

Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τα πλοία καταλήφθηκαν μεταξύ 21 Απριλίου και 2 Μαΐου, ενώ ένα εξ αυτών απήχθη ανοιχτά της Υεμένης και οδηγήθηκε στη Σομαλία, χώρα που μοιράζεται θαλάσσια σύνορα με την Υεμένη.

Η UKMTO προειδοποίησε ότι «το επίπεδο απειλής από πειρατεία παραμένει σοβαρό» στις ακτές και τη θαλάσσια λεκάνη της Σομαλίας, περιοχές που είχαν αποκτήσει παγκόσμια φήμη ως επίκεντρο πειρατείας στα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Σομαλία στερείται λειτουργικής κεντρικής κυβέρνησης, γεγονός που επέτρεψε στην πειρατεία να ανθίσει. Η κρίση κλιμακώθηκε όταν ναυτιλιακές εταιρείες άρχισαν να καταβάλλουν λύτρα που από μερικές χιλιάδες δολάρια έφτασαν σε ποσά πολλών εκατομμυρίων.

Στο αποκορύφωμά της, το 2011, η σομαλική πειρατεία κατέγραψε 237 περιστατικά, κοστίζοντας στην παγκόσμια οικονομία περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια χρονιά, περισσότεροι από 3.800 ναυτικοί δέχθηκαν επιθέσεις με αυτόματα όπλα και ρουκετοβόλα, μια σκοτεινή περίοδο που οι ειδικοί φοβούνται ότι επιστρέφει.

«Ευκαιριακή δράση» και πιθανές σχέσεις με τους Χούθι

Ο Σομαλός βουλευτής Μοχάμεντ Ντίνι απέδωσε την αναζωπύρωση της πειρατείας σε συνδυασμό εξωτερικών συγκρούσεων και εσωτερικής αστάθειας. «Τα πρόσφατα περιστατικά πειρατείας προέρχονται από ευκαιριακή δράση, λόγω των αλλαγών στις διεθνείς θαλάσσιες διαδρομές εξαιτίας γεωπολιτικών κρίσεων», δήλωσε στο CNN.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή «τους δίνει πρόσχημα να επαναδραστηριοποιηθούν», προειδοποιώντας παράλληλα ότι δίκτυα πειρατών αναπτύσσουν σχέσεις με τις δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της στήριξής τους προς τη Χαμάς.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι η μακροχρόνια αστάθεια στη Σομαλία έχει αφήσει τις ακτές ευάλωτες, αποδυναμώνοντας τους κρατικούς θεσμούς και μειώνοντας το ρίσκο για τα πειρατικά δίκτυα.

«Κενό ασφαλείας» λόγω της κρίσης με το Ιράν

Ο Μάνου Λεκούνζε, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν στη Σκωτία, υποστήριξε ότι ο πόλεμος με το Ιράν δημιούργησε ένα «κενό ασφαλείας» που τροφοδοτεί την επιστροφή της πειρατείας. Όπως δήλωσε στο CNN, ναυτικές δυνάμεις που μέχρι πρότινος επικεντρώνονταν στην καταπολέμηση της πειρατείας έχουν πλέον μετακινηθεί για να συνοδεύουν εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Η σύγκρουση με το Ιράν ανάγκασε ορισμένα κράτη, που υπό άλλες συνθήκες θα περιπολούσαν στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό, να επικεντρωθούν στη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης για την προστασία των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε.

Ωστόσο, η ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιχείρηση Atalanta, δήλωσε στο CNN ότι οι επιχειρήσεις κατά της πειρατείας δεν έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Τα μέσα της Atalanta δεν έχουν τροποποιηθεί λόγω της τρέχουσας διεθνούς κατάστασης. Διατηρούμε τις ίδιες δυνάμεις όπως και τους προηγούμενους μήνες», ανέφερε η αποστολή, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται στενά με διεθνείς εταίρους και τις σομαλικές αρχές για την καταστολή της πειρατείας.

Πηγή: skai.gr

